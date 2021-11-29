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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Спартак
Уфа - Спартак: обзор матча 29 ноября 2021
Уфа
29.11.2021, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
70'
А. Никитин
90+4'
А. Соболев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Спартак
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Соболев
Желтая карточка
А. Алиев
88'
87'
Вторая желтая
Н. Рассказов
Замена
А. Голубев
️️️️
Э. Касинтура
86'
Замена
А. Саплинов
️️️️
Г. Агаларов
85'
Замена
К. Плиев
️️️️
В. Кротов
81'
Замена
А. Алиев
️️️️
Б. Йокич
81'
74'
Желтая карточка
Н. Рассказов
ГОЛ! 1:0!
А. Никитин
70'
69'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
М. Кофрие
Желтая карточка
Б. Йокич
67'
Желтая карточка
Ф. Мрзляк
55'
49'
Желтая карточка
Н. Умяров
Желтая карточка
В. Камилов
45'
+3
Желтая карточка
Ю. Журавлев
38'
Желтая карточка
В. Кротов
37'
Замена
Ф. Мрзляк
️️️️
О. Урунов
25'
19'
Желтая карточка
Айртон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
5
Боян Йокич
ЛП
6
Руслан Фищенко
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
11
Остон Урунов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
6
Айртон
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
10
Азер Алиев
ПП
Спартак
1
Тимур Акмурзин
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
3-1-2-3-1
31
Беленов
4
Никитин
44
Журавлев
3
Ботака-Иобома
6
Фищенко
5
Йокич
18
Камилов
57
Кротов
11
Урунов
17
Касинтура
25
Агаларов
3-3-2-2
57
Селихов
14
Джикия
2
Жиго
68
Литвинов
5
Кофрие
18
Умяров
6
Айртон
11
Ломовицкий
10
Промес
17
Ларссон
7
Соболев
57
Кротов
15
Плиев
15
Плиев
57
Кротов
11
Урунов
24
Мрзляк
24
Мрзляк
11
Урунов
17
Касинтура
50
Голубев
50
Голубев
17
Касинтура
25
Агаларов
55
Саплинов
55
Саплинов
25
Агаларов
5
Йокич
10
Алиев
10
Алиев
5
Йокич
5
Кофрие
15
Рассказов
15
Рассказов
5
Кофрие
Остались в запасе
Уфа
Спартак
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
1
Тимур Акмурзин
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Уфа - Спартак
6
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Александр Богданов
Дополнительные помощники:
VAR - Игорь Панин AVAR - Алексей Воронцов
Резервный судья:
Дмитрий Стрельцов
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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