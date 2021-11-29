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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Эльче
Осасуна - Эльче: обзор матча 29 ноября 2021
Осасуна
29.11.2021, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Эльче
7'
А. Будимир (П)
19'
Фидель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Эльче
Желтая карточка
М. Санчес
90'
+1
Замена
М. Санчес
️️️️
Р. Гарсия
87'
85'
Замена
Р. Гути
️️️️
Лукас
85'
Замена
А. Барраган
️️️️
Г. Паласиос
Замена
Л. Авила
️️️️
А. Будимир
79'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Э. Барха
79'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Ойер
64'
60'
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
И. Марконе
60'
Замена
Хосан
️️️️
Фидель
56'
Желтая карточка
О. Маскарель
50'
Желтая карточка
И. Марконе
19'
ГОЛ! 1:1!
Фидель
Пас отдал
Т. Моренте
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Будимир
7'
6'
Желтая карточка
Фидель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
7
Лукас
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Осасуна
36
Дарио Рамос
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
21
Иньиго Перес
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
1
Кико Касилья
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Эррера
3
Анхель
15
Гарсия
5
Гарсия
22
Видаль
6
Ойер
7
Монкайола
14
Гарсия
11
Барха
19
Кике
17
Будимир
4-2-2-2
13
Бадия
13
Паласиос
3
Роко
16
Гонсалес
22
Мохика
23
Марконе
8
Маскарель
20
Моренте
10
Фидель
15
Бойе
7
Лукас
14
Гарсия
23
Санчес
23
Санчес
14
Гарсия
6
Ойер
5
Брашанац
5
Брашанац
6
Ойер
11
Барха
10
Торрес
10
Торрес
11
Барха
17
Будимир
6
Авила
6
Авила
17
Будимир
13
Паласиос
19
Барраган
19
Барраган
13
Паласиос
23
Марконе
6
Гумбау
6
Гумбау
23
Марконе
7
Лукас
10
Гути
10
Гути
7
Лукас
10
Фидель
17
Хосан
17
Хосан
10
Фидель
Остались в запасе
Осасуна
Эльче
36
Дарио Рамос
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Аксель Вернер
ВР
1
Кико Касилья
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
36
Дарио Рамос
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
1
Кико Касилья
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Осасуна - Эльче
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
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