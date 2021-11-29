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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Мидтьюлланд
Вайле - Мидтьюлланд: обзор матча 29 ноября 2021
Вайле
29.11.2021, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
90+4'
Л. Джорджевич
57'
Э. Святченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Мидтьюлланд
Желтая карточка
Л. Джорджевич
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Л. Джорджевич
Пас отдал
Х. Ханссон
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Н. Дир
88'
Замена
Маррони
️️️️
Г. Исаксен
Замена
K. Custovic
️️️️
Т. Мельгор
83'
80'
Замена
Д. Андерссон
️️️️
Д. Коолс
Замена
J. Schoop
️️️️
С. Эзатолахи
78'
Замена
Л. Энгель
️️️️
Херон
78'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Понсе
72'
71'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
71'
Замена
Шарлес
️️️️
П. Систо
66'
Желтая карточка
Жуниньо
57'
ГОЛ! 0:1!
Э. Святченко
Пас отдал
Эвандер
Желтая карточка
Д. Колингер
32'
32'
Желтая карточка
П. Систо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
1
Стен Грютебуст
ВР
7
Мухамаду Драмме
ОП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
6
Саид Эзатолахи
ЦФ
4
Херон
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Вайле
17
D. Emmanouilidis
ЦП
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
4
Kevin Custovic
ЦФ
30
Александер Брунст
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
35
Шарлес
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
38
Маррони
ЦФ
1-2-5
1
Грютебуст
7
Драмме
4
Джеймс
10
Ханссон
14
Мельгор
4
Херон
6
Эзатолахи
3
Опоку
20
Колингер
3-3-3-1
1
Лоссль
18
Жуниньо
27
Коолс
29
Паулиньо
3
Дальсгаард
25
Онидика
28
Святченко
11
Исаксен
10
Эвандер
77
Систо
9
Линд
4
Херон
4
Энгель
4
Энгель
4
Херон
14
Мельгор
4
4
14
Мельгор
9
Понсе
19
Джорджевич
19
Джорджевич
9
Понсе
6
Эзатолахи
20
20
6
Эзатолахи
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
27
Коолс
2
Андерссон
2
Андерссон
27
Коолс
77
Систо
35
Шарлес
35
Шарлес
77
Систо
11
Исаксен
38
Маррони
38
Маррони
11
Исаксен
Остались в запасе
Вайле
Мидтьюлланд
17
D. Emmanouilidis
ЦП
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
30
Александер Брунст
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
9
Мадс Хансен
ПВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
17
D. Emmanouilidis
ЦП
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
30
Александер Брунст
ЦФ
Остались в запасе
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
9
Мадс Хансен
ПВ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Вайле - Мидтьюлланд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
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