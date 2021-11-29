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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Нэшвилл
Филадельфия Юнион - Нэшвилл: обзор матча 29 ноября 2021
Филадельфия Юнион
29.11.2021, понедельник, 01:30
США. МЛС, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 0
Завершен
Нэшвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Филадельфия Юнион - Нэшвилл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
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Филадельфия Юнион
Нэшвилл
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
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16 августа
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МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
2025.07.13 17:24
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