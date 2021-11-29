Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Санта-Клара
Эшторил - Санта-Клара: обзор матча 29 ноября 2021
Эшторил
29.11.2021, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 12 тур
2 : 2
Завершен
Санта-Клара
24'
Л. Розье
88'
А. Франку (П)
15'
Линкольн
64'
Кризан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эшторил - Санта-Клара
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Франку
88'
87'
Желтая карточка
Х. Морита
79'
Замена
П. Энрике
️️️️
Р. Кошта
79'
Замена
J. Patric
️️️️
Кризан
Замена
Шикинью
️️️️
А. Гомес
73'
71'
Замена
Л. Феллипе
️️️️
Линкольн
71'
Замена
А. Карвальо
️️️️
Нене
64'
ГОЛ! 1:2!
Кризан
Замена
Р. Валенте
️️️️
Ч. Жеральдеш
61'
Замена
Шавьер
️️️️
Б. Лоуреншу
60'
Замена
Р. Фонте
️️️️
L. Ruiz
60'
Желтая карточка
К. Сория
57'
Желтая карточка
L. Ruiz
54'
Замена
А. Франку
️️️️
J. Gamboa
46'
ГОЛ! 1:1!
Л. Розье
Пас отдал
К. Сория
24'
18'
Желтая карточка
Нене
15'
ГОЛ! 0:1!
Линкольн
Пас отдал
Р. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
32
Лорейн Розье
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
11
L. Ruiz
ЦФ
11
Артур Гомес
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
18
Нене
ЦП
18
Линкольн
АП
19
Руй Кошта
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
70
Мансур
ЦФ
5
Хидемаса Морита
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
22
David Bruno
ЦЗ
15
Родригу Валенте
ЦП
10
Шикинью
ЦП
16
Шавьер
ЦФ
10
Андре Франку
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
Санта-Клара
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
3-2-3-2
12
Силва
5
Феррарези
3
Вильям
31
Жоаозиньо
30
Сория
17
Лоуреншу
12
Жеральдеш
32
Розье
16
11
Гомес
11
2-1-1-5
99
2
Рамуш
17
Вильянуэва
18
Нене
18
Линкольн
3
Боатенг
21
Рикардинью
9
Кризан
5
Морита
70
Мансур
12
Жеральдеш
15
Валенте
15
Валенте
12
Жеральдеш
11
Гомес
10
Шикинью
10
Шикинью
11
Гомес
17
Лоуреншу
16
Шавьер
16
Шавьер
17
Лоуреншу
16
10
Франку
10
Франку
16
11
17
Фонте
17
Фонте
11
18
Нене
8
Карвальо
8
Карвальо
18
Нене
18
Линкольн
27
Феллипе
27
Феллипе
18
Линкольн
19
Кошта
23
Энрике
23
Энрике
19
Кошта
9
Кризан
26
26
9
Кризан
Остались в запасе
Эшторил
Санта-Клара
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
22
David Bruno
ЦЗ
33
André Clóvis
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
22
David Bruno
ЦЗ
33
André Clóvis
ЦФ
Остались в запасе
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Эшторил - Санта-Клара
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
Новости команд
Все
Эшторил
Санта-Клара
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+