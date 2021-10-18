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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Бетис
Алавес - Бетис: обзор матча 18 октября 2021
Алавес
18.10.2021, понедельник, 20:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
90'
Б. Иглесиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Бетис
90'
+1
Замена
Г. Родригес
️️️️
Н. Фекир
Замена
М. Гарсия
️️️️
Т. Мойя
90'
+1
90'
ГОЛ! 0:1!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Хоакин
Замена
Э. Мендес
️️️️
Ф. Пельистри
77'
Замена
М. Лум
️️️️
Т. Пина
77'
76'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
Замена
М. Силла
️️️️
М. де ла Фуэнте
69'
65'
Замена
К. Тельо
️️️️
С. Каналес
64'
Замена
Хоакин
️️️️
Родри
Желтая карточка
Л. Риоха
60'
14'
Желтая карточка
Э. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
20
Тони Мойя
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Родри
АП
10
Набиль Фекир
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
8
Пере Понс
ОП
23
Иван Мартин
АП
5
Ману Гарсия
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
2
Гидо Родригес
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-2-2-2
1
Пачеко
5
Дуарте
3
Миазга
5
Лагвардия
23
Наварро
20
Мойя
17
Пина
11
Риоха
28
Пельистри
24
де ла Фуэнте
13
Хоселу
4-1-1-3-1
1
Силва
2
Бельерин
5
Бартра
6
Гонсалес
11
Алекс Морено
10
Карвалью
18
Гуардадо
10
Родри
10
Фекир
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
17
Пина
21
Лум
21
Лум
17
Пина
20
Мойя
5
Гарсия
5
Гарсия
20
Мойя
28
Пельистри
7
Мендес
7
Мендес
28
Пельистри
24
де ла Фуэнте
14
Силла
14
Силла
24
де ла Фуэнте
10
Фекир
2
Родригес
2
Родригес
10
Фекир
20
Каналес
37
Тельо
37
Тельо
20
Каналес
10
Родри
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Родри
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Алавес
Бетис
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Алавес - Бетис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
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