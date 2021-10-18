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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Жувентуде
Гремио - Жувентуде: обзор матча 18 октября 2021
Гремио
18.10.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 27 тур
3 : 2
Завершен
Жувентуде
23'
Д. Коста
24'
D. Souza
56'
М. Вилласанти
59'
Соррисо
90+4'
R.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Жувентуде
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
R.
90'
Замена
F. Pacheco
️️️️
D.
89'
Желтая карточка
Г. Сантос
Желтая карточка
Л. Силва
86'
Замена
Б. Кортес
️️️️
Вандерсон
81'
79'
Желтая карточка
R.
Замена
Л. Силва
️️️️
Т. Сантос
75'
Замена
Э. Маноэл
️️️️
D. Souza
75'
67'
Замена
Бруниньо
️️️️
Соррисо
Замена
Феррейра
️️️️
J. Pyerre
67'
61'
Замена
W.
️️️️
P. Boia
61'
Замена
Чико
️️️️
Г. Кастильо
59'
ГОЛ! 3:1!
Соррисо
Пас отдал
M.
ГОЛ! 3:0!
М. Вилласанти
Пас отдал
Рафинья
56'
Замена
T. Rodrigues
️️️️
В. Каннеман
46'
46'
Замена
R.
️️️️
Капиксаба
42'
Желтая карточка
Г. Кастильо
ГОЛ! 2:0!
D. Souza
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Бренно
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
25
Алиссон
ЦП
2
Вандерсон
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Жувентуде
2
Michel
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
98
Paulinho Boia
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Гремио
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
Жувентуде
2
Juan Quintero
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
10
Чико
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
2-3-1-4
12
Бренно
28
Миранда
13
Рафинья
21
Сантос
20
Вилласанти
25
Алиссон
11
Коста
2
Вандерсон
4
Каннеман
21
7
3-1-5
2
13
Форстер
8
Сантос
16
Жадсон
7
Соррисо
1
Фридрих
34
Мендес
8
Кастильо
23
4
Каннеман
97
97
4
Каннеман
2
Вандерсон
33
Кортес
33
Кортес
2
Вандерсон
7
13
Маноэл
13
Маноэл
7
21
Сантос
16
Силва
16
Силва
21
Сантос
21
11
Феррейра
11
Феррейра
21
7
Соррисо
37
Бруниньо
37
Бруниньо
7
Соррисо
8
Кастильо
10
Чико
10
Чико
8
Кастильо
98
91
91
98
23
88
88
23
7
Капиксаба
21
21
7
Капиксаба
Остались в запасе
Гремио
Жувентуде
37
Дарлан
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
9
Диего Чурин
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
2
Juan Quintero
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
9
Диего Чурин
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
Остались в запасе
2
Juan Quintero
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Гремио - Жувентуде
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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