Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Ольборг
Орхус - Ольборг: обзор матча 18 октября 2021
Орхус
18.10.2021, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Ольборг
45+6'
Ф. Брандхоф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Ольборг
Желтая карточка
Ф. Брандхоф
90'
+6
89'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
Д. Гранли
Замена
Д. Линкс
️️️️
М. Бунду
88'
Замена
O. Lund
️️️️
Э. Кал
81'
Замена
Ф. Тингагер
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
80'
Замена
P. Olsen
️️️️
А. Гренбек
80'
79'
Замена
К. Куск
️️️️
К. Паллесен
76'
Желтая карточка
П. Феррейра
60'
Замена
Т. Прица
️️️️
М. Макарич
48'
Замена
Л. Прип
️️️️
М. Росс
46'
Замена
А. Хагельскьер
️️️️
Я. Нильсен
ГОЛ! 1:0!
Ф. Брандхоф
Пас отдал
П. Мортенсен
45'
+6
26'
Желтая карточка
Д. Гранли
Желтая карточка
Н. Поульсен
24'
21'
Желтая карточка
М. Росс
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
19
Эрик Кал
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
7
Мустафа Бунду
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Педру Феррейра
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Орхус
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
33
Patrick Olsen
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Ольборг
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
10
Фредерик Берстинг
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
7
Каспер Куск
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
2-4-4
1
Хансен
5
20
Хауснер
19
Кал
6
Поульсен
29
Брандхоф
11
Гренбек
7
Бунду
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
31
Биссек
3-2-2-4
5
Теланнер
2
Росс
3
Нильсен
2
Паллесен
4
Гранли
6
Хойхольт
8
Фоссум
9
Макарич
7
Трайковски
35
Ринне
6
Феррейра
23
Торстейнссон
5
Тингагер
5
Тингагер
23
Торстейнссон
19
Кал
2
2
19
Кал
11
Гренбек
33
33
11
Гренбек
7
Бунду
11
Линкс
11
Линкс
7
Бунду
3
Нильсен
45
Хагельскьер
45
Хагельскьер
3
Нильсен
4
Гранли
10
Берстинг
10
Берстинг
4
Гранли
2
Росс
18
Прип
18
Прип
2
Росс
2
Паллесен
7
Куск
7
Куск
2
Паллесен
9
Макарич
22
Прица
22
Прица
9
Макарич
Остались в запасе
Орхус
Ольборг
24
Zach Duncan
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
24
Zach Duncan
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Остались в запасе
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Орхус - Ольборг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
Новости команд
Все
Орхус
Ольборг
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Орхус» – «Бенфика»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Орхус» – «Бенфика»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+