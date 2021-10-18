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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро
Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро: обзор матча 18 октября 2021
Атлетико Гойяненсе
18.10.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 27 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
65'
J.
82'
Л. Оливейра
59'
Н. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро
84'
Замена
Йоран
️️️️
Гуга
ГОЛ! 2:1!
Л. Оливейра
Пас отдал
J.
82'
Замена
Жефферсон
️️️️
A. LuÃs
78'
78'
Замена
Калебе
️️️️
М. Сарачо
Замена
Л. Оливейра
️️️️
A.
78'
70'
Замена
Д. Борреро
️️️️
Ч. Че
70'
Замена
Э. Саша
️️️️
Кено
ГОЛ! 1:1!
J.
Пас отдал
М. Фрейтас
65'
Замена
М. Фрейтас
️️️️
Г. Баральяс
62'
Замена
B. Montenegro
️️️️
З. Роберто
61'
59'
ГОЛ! 0:1!
Н. Силва
Пас отдал
И. Фернандес
Замена
J. Paulo
️️️️
Рональд
46'
Желтая карточка
З. Роберто
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
18
Janderson
ЦП
0
Arnaldo
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
Атлетико Минейро
13
Гильерме Арана
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
29
Аллан
ЦП
7
Халк
ПВ
3
Че Че
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
22
Эверсон
ЦФ
8
Игнасио Фернандес
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Атлетико Гойяненсе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
14
André
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
3
Werley
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
8
Жаир
ЦП
77
Дилан Борреро
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
14
Натан
ЦФ
41
Нето
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
1-2-5
4
Вандерсон
44
Баральяс
18
5
Маранхао
35
Рональд
16
99
Зе Роберто
97
3-1-1-5
23
Гуга
6
Алонсо
13
Арана
29
Аллан
7
Халк
6
Силва
20
Кено
11
Сарачо
8
Фернандес
22
Эверсон
99
Зе Роберто
26
26
99
Зе Роберто
44
Баральяс
17
Фрейтас
17
Фрейтас
44
Баральяс
97
12
Жефферсон
12
Жефферсон
97
0
2
Оливейра
2
Оливейра
0
35
Рональд
10
10
35
Рональд
23
Гуга
19
Йоран
19
Йоран
23
Гуга
3
Че Че
77
Борреро
77
Борреро
3
Че Че
11
Сарачо
30
Калебе
30
Калебе
11
Сарачо
20
Кено
8
Саша
8
Саша
20
Кено
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Атлетико Минейро
14
Pedro Henrique
ЦЗ
14
André
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
3
Werley
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
48
Echaporã
ЦФ
14
Натан
ЦФ
41
Нето
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
14
André
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
3
Werley
ЦФ
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
48
Echaporã
ЦФ
14
Натан
ЦФ
41
Нето
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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Атлетико Гойяненсе
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5
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