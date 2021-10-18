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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Канзаc Сити
Ванкувер Уайткепс - Канзаc Сити: обзор матча 18 октября 2021
Ванкувер Уайткепс
18.10.2021, понедельник, 05:00
США. МЛС, 40 тур
2 : 1
Завершен
Канзаc Сити
23'
Р. Галд
36'
Р. Тейберт
43'
Д. Расселл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Канзаc Сити
Желтая карточка
Д. Нервински
85'
Замена
Д. Нервински
️️️️
Р. Веселинович
79'
Замена
Д. Кайседо
️️️️
К. Дажоме
73'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Б. Уайт
73'
70'
Желтая карточка
Г. Кинда
70'
Желтая карточка
R. Walter
Замена
М. Годиньо
️️️️
Б. Гаспар
61'
Желтая карточка
Б. Уайт
51'
Замена
Ж. Бикел
️️️️
Л. Овусу
46'
46'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
J. Mauri
45'
+1
Желтая карточка
И. Санчес
43'
ГОЛ! 2:1!
Д. Расселл
Пас отдал
Д. Шаллой
ГОЛ! 2:0!
Р. Тейберт
Пас отдал
Б. Уайт
36'
ГОЛ! 1:0!
Р. Галд
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
24
Брайан Уайт
ЦФ
71
Максим Крепо
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
91
Джавайн Браун
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
6
Илие Санчес
ЦП
54
R. Walter
ЦП
24
José Mauri
ЦП
6
Гади Кинда
АП
11
Khiry Shelton
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Ванкувер Уайткепс
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
12
Томас Хасал
ЦФ
4
Кристиан Гутьеррес
ЦФ
2
Джейк Нервински
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
25
Дейбер Кайседо
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Канзаc Сити
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
19
Grayson Barber
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
2-5
26
Юнгвирт
76
Гаспар
24
Овусу
11
Дажоме
25
Галд
91
Браун
31
Тейберт
2-3-1-4
29
8
14
6
Санчес
54
24
6
Кинда
20
Шаллой
77
Расселл
3
Фонтас
11
76
Гаспар
28
Годиньо
28
Годиньо
76
Гаспар
24
Уайт
87
Риккеттс
87
Риккеттс
24
Уайт
4
Веселинович
2
Нервински
2
Нервински
4
Веселинович
24
Овусу
12
Бикел
12
Бикел
24
Овусу
11
Дажоме
25
Кайседо
25
Кайседо
11
Дажоме
24
15
Эспиноза
15
Эспиноза
24
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Канзаc Сити
12
Томас Хасал
ЦФ
4
Кристиан Гутьеррес
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
19
Grayson Barber
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ЦФ
4
Кристиан Гутьеррес
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Остались в запасе
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
19
Grayson Barber
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Канзаc Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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