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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Верес
Черноморец - Верес: обзор матча 18 октября 2021
Черноморец
18.10.2021, понедельник, 19:30
Украина. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Верес
18'
Е. Пасич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Верес
90'
+1
Желтая карточка
Б. Когут
88'
Замена
D. Makhniev
️️️️
M. Polyulyakh
Желтая карточка
Б. Вачиберадзе
87'
82'
Замена
️️️️
Е. Пасич
Замена
Б. Вачиберадзе
️️️️
Е. Исаенко
82'
71'
Замена
М. Сергийчук
️️️️
М. Шестаков
71'
Замена
С. Петько
️️️️
С. Панасенко
Замена
В. Дубко
️️️️
М. Кадири
46'
39'
Желтая карточка
С. Панасенко
Желтая карточка
Е. Смирный
34'
20'
Красная карточка
В. Кучеров
18'
ГОЛ! 0:1!
Е. Пасич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
8
Евгений Смирный
ЦП
17
Роман Вантух
ЦП
91
Николай Михайленко
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
10
Артур Авагимян
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
12
Владислав Кучерук
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
19
Владислав Ванат
ЦФ
22
Илья Путря
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Верес
47
Богдан Когут
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
29
Валерий Кучеров
ЦП
77
Mykyta Polyulyakh
ЦП
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
17
Денис Кузик
ЦЗ
45
Максим Брагару
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
37
Валерий Дубко
ЦФ
Верес
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
7
Сергей Шестаков
ЦП
88
Robert Hehedosh
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
1-5-1-4
40
Биловар
17
Вантух
91
Михайленко
6
Кадири
10
Авагимян
8
Смирный
14
Цитаишвили
12
Кучерук
22
Путря
19
Ванат
11
Исаенко
4-5-1
47
Когут
33
Гончаренко
23
Немчанинов
3
3
Мирошник
11
Пасич
42
Пасич
29
Кучеров
77
21
Панасенко
9
Шестаков
11
Исаенко
8
Вачиберадзе
8
Вачиберадзе
11
Исаенко
6
Кадири
37
Дубко
37
Дубко
6
Кадири
77
14
14
77
21
Панасенко
32
Петько
32
Петько
21
Панасенко
9
Шестаков
7
Сергийчук
7
Сергийчук
9
Шестаков
Остались в запасе
Черноморец
Верес
30
Данил Варакута
ВР
17
Денис Кузик
ЦЗ
45
Максим Брагару
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
Главный тренер
Юрий Мороз
7
Михаил Гечев
ЛВ
13
Артем Кичак
ВР
7
Сергей Шестаков
ЦП
88
Robert Hehedosh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
17
Денис Кузик
ЦЗ
45
Максим Брагару
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
Остались в запасе
7
Михаил Гечев
ЛВ
13
Артем Кичак
ВР
7
Сергей Шестаков
ЦП
88
Robert Hehedosh
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Черноморец - Верес
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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