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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Куяба
Фламенго - Куяба: обзор матча 18 октября 2021
Фламенго
18.10.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 27 тур
0 : 0
Завершен
Куяба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Куяба
Желтая карточка
Ф. Луис
90'
+1
Замена
Г. Энрике
️️️️
Микаэл
90'
Замена
В. Габриэль
️️️️
Г. Барбоза
74'
Замена
Витиньо
️️️️
Э. Рибейро
74'
71'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Камило
70'
Желтая карточка
Марллон
65'
Замена
Марллон
️️️️
A.
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Т. Майя
57'
46'
Замена
R. Gava
️️️️
F. Marques
46'
Замена
É.
️️️️
J.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
2
Бруно Виана
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
2
Матеузиньо
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
30
Микаэл
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
16
Филипе Луис
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Куяба
22
Вальтер
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
6
Uendel
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
27
Камило
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Фламенго
11
Витиньо
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
6
Рене
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
10
Диего
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
Куяба
13
Марллон
ЦЗ
9
Rafael Elias
ЦФ
19
Élton
ЦФ
77
Osman
ЦФ
50
Юри
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
1-2-1-5
2
Виана
29
Майя
10
Рибейро
8
Перейра
30
Микаэл
4
Перейра
16
Луис
15
Арао
9
Барбоза
2-1-5
22
Вальтер
33
Эмпереур
4
Паулао
29
Клайсон
19
19
18
27
Камило
6
Виларди
10
Рибейро
11
Витиньо
11
Витиньо
10
Рибейро
29
Майя
29
Кенеди
29
Кенеди
29
Майя
30
Микаэл
13
Энрике
13
Энрике
30
Микаэл
9
Барбоза
63
Габриэль
63
Габриэль
9
Барбоза
18
13
Марллон
13
Марллон
18
18
19
19
18
Лукас
50
Юри
50
Юри
Лукас
19
18
18
19
27
Камило
7
Кафу
7
Кафу
27
Камило
Остались в запасе
Фламенго
Куяба
12
Габриэль Батиста
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
6
Рене
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
10
Диего
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
9
Rafael Elias
ЦФ
77
Osman
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
12
Габриэль Батиста
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
6
Рене
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
10
Диего
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
Остались в запасе
9
Rafael Elias
ЦФ
77
Osman
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Фламенго - Куяба
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
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