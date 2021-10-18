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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Венеция - Фиорентина
Венеция - Фиорентина: обзор матча 18 октября 2021
Венеция
18.10.2021, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
36'
М. Араму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венеция - Фиорентина
Замена
М. Кальдара
️️️️
М. Араму
87'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
Т. Анри
87'
83'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
А. Дункан
77'
Вторая желтая
Р. Соттиль
75'
Замена
Ю. Мале
️️️️
Д. Бонавентура
Желтая карточка
И. Ампаду
72'
69'
Желтая карточка
Р. Соттиль
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
А. Вакка
66'
Желтая карточка
П. Чеккарони
63'
61'
Желтая карточка
М. Бенасси
57'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Х. Кальехон
56'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
С. Амрабат
Замена
Д. Окереке
️️️️
Д. Йонсен
50'
46'
Замена
М. Бенасси
️️️️
А. Одриосола
ГОЛ! 1:0!
М. Араму
Пас отдал
Т. Анри
36'
28'
Желтая карточка
А. Одриосола
24'
Желтая карточка
С. Амрабат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
5
Антонио Вакка
ОП
6
Джанлука Бусио
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
32
Франческо Форте
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
3-3-1-2-1
44
Ромеро
4
Ампаду
24
Эбуехи
30
Свобода
5
Хапс
5
Вакка
32
Чеккарони
6
Бусио
17
Йонсен
70
Араму
9
Анри
4-3-1-2
1
Террачиано
20
Одриосола
31
Миленкович
44
Игор
3
Бираги
32
Дункан
4
Амрабат
7
Бонавентура
23
Соттиль
7
Кальехон
28
Влахович
70
Араму
23
Кальдара
23
Кальдара
70
Араму
9
Анри
38
Хейманс
38
Хейманс
9
Анри
5
Вакка
89
Чрнигой
89
Чрнигой
5
Вакка
17
Йонсен
29
Окереке
29
Окереке
17
Йонсен
32
Дункан
5
Пульгар
5
Пульгар
32
Дункан
4
Амрабат
34
Торрейра
34
Торрейра
4
Амрабат
20
Одриосола
24
Бенасси
24
Бенасси
20
Одриосола
7
Бонавентура
14
Мале
14
Мале
7
Бонавентура
7
Кальехон
31
Гонсалес
31
Гонсалес
7
Кальехон
Остались в запасе
Венеция
Фиорентина
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
3
Алекса Терзич
ЛЗ
21
Антонио Розати
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
Остались в запасе
3
Алекса Терзич
ЛЗ
21
Антонио Розати
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Венеция - Фиорентина
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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