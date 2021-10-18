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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Арис
ПАС Ламия - Арис: обзор матча 18 октября 2021
ПАС Ламия
18.10.2021, понедельник, 19:30
Греция. Суперлига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Арис
50'
Я. Брабец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Арис
90'
+2
Замена
D. Manos
️️️️
Ф. Бертольо
88'
Желтая карточка
Ф. Бертольо
Замена
L. Vyntra
️️️️
G. Skondras
80'
74'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Б. Гама
74'
Замена
Б. Ндиайе
️️️️
Х. Матилья
Желтая карточка
Ф. Цандарис
64'
59'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Д. Мансини
Замена
Ф. Цандарис
️️️️
Г. Манусос
58'
Замена
B. Arabuli
️️️️
Д. Бехарано
58'
Замена
️️️️
Тайрон
58'
50'
ГОЛ! 0:1!
Я. Брабец
Пас отдал
Б. Гама
41'
Желтая карточка
Х. Матилья
Красная карточка
Х. Элефтериадис
37'
Желтая карточка
Д. Бехарано
29'
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
Л. Романич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
23
Giannis Skondras
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
9
Лазар Романич
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Арис
23
Хулиан
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
18
Факундо Бертольо
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
70
Georgios Manousakis
ЦФ
20
Христос Элефтериадис
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
Арис
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
8
Lerin Duarte
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
18
Матео Гарсия
ЦФ
11
Хуан Итурбе
ЦФ
4-1-5
23
43
Големич
33
4
Адеджо
16
Бехарано
11
Нуньес
11
Караманос
20
Тайрон
9
Манусос
1
Гаравелис
2-5-3
23
Хулиан
4
Фабиано
14
Брабец
16
Гама
8
Джегго
8
Матилья
7
Мансини
6
Сандгрен
11
Ганя
18
Бертольо
33
Камара
23
24
24
23
9
Романич
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
9
Романич
9
Манусос
8
Цандарис
8
Цандарис
9
Манусос
16
Бехарано
45
45
16
Бехарано
8
Матилья
5
Ндиайе
5
Ндиайе
8
Матилья
18
Бертольо
9
9
18
Бертольо
7
Мансини
18
Гарсия
18
Гарсия
7
Мансини
16
Гама
11
Итурбе
11
Итурбе
16
Гама
Остались в запасе
ПАС Ламия
Арис
31
Боян Шаранов
ВР
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
70
Georgios Manousakis
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
8
Lerin Duarte
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
31
Боян Шаранов
ВР
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
70
Georgios Manousakis
ЦФ
Остались в запасе
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
8
Lerin Duarte
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча ПАС Ламия - Арис
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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