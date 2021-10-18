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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Сантос
Спорт Ресифи - Сантос: обзор матча 18 октября 2021
Спорт Ресифи
18.10.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 27 тур
0 : 0
Завершен
Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Сантос
Желтая карточка
Сандер
90'
+6
87'
Замена
L. Henrique
️️️️
К. Санчес
87'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Мариньо
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
G.
86'
80'
Желтая карточка
Мадсон
Замена
П. Мосселин
️️️️
Л. Джуба
67'
63'
Замена
Мадсон
️️️️
М. Гильерме
63'
Замена
Ф. Джонатан
️️️️
В. Леонардо
63'
Замена
D. Tardelli
️️️️
R.
49'
Желтая карточка
В. Леонардо
Замена
L. Barcia
️️️️
Эвералдо
25'
10'
Желтая карточка
К. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Сантос
13
Жандрей
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Спорт Ресифи
92
Carlos Eduardo
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
4
Чико
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
Сантос
50
Paulo Mazoti
ЦФ
9
Diego Tardelli
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
2
Derick
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
5
28
Велисон
87
Микаэл
46
Джуба
39
37
Эвералдо
5
25
Заносело
21
7
Мариньо
7
Санчес
22
Брага
37
Эвералдо
7
7
37
Эвералдо
46
Джуба
94
Мосселин
94
Мосселин
46
Джуба
39
22
22
39
21
9
9
21
3
Леонардо
6
Джонатан
6
Джонатан
3
Леонардо
95
Гильерме
22
Мадсон
22
Мадсон
95
Гильерме
7
Мариньо
20
Габриэль
20
Габриэль
7
Мариньо
7
Санчес
28
28
7
Санчес
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Сантос
92
Carlos Eduardo
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
4
Чико
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
2
Derick
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
92
Carlos Eduardo
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
4
Чико
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
Остались в запасе
50
Paulo Mazoti
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
2
Derick
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Спорт Ресифи - Сантос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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