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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Коламбус
Чикаго Файр - Коламбус: обзор матча 16 августа 2021
Чикаго Файр
16.08.2021, понедельник, 01:00
США. МЛС, 25 тур
1 : 0
Завершен
Коламбус
77'
L. Stojanovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Коламбус
88'
Замена
B. Wright-Phillips
️️️️
Л. Фрейзер
84'
Замена
А. Мэцан
️️️️
W. Francis
Замена
S. Ivanov
️️️️
L. Stojanovic
84'
Замена
W. Omsberg
️️️️
К. Теран
79'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
J. Bornstein
79'
ГОЛ! 1:0!
L. Stojanovic
77'
69'
Замена
K. Molino
️️️️
Д. Этьенн
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
E. Collier
59'
Замена
Р. Берич
️️️️
Ч. Оффор
58'
27'
Желтая карточка
Д. Этьенн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
30
Гастон Хименес
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
2
Борис Секулич
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
6
Лайам Фрейзер
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Чикаго Файр
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
91
S. Ivanov
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
2-1-2-5
1
5
Кальво
3
30
Хименес
22
Пинеда
21
Герберс
22
Теран
28
10
2
Секулич
9
Оффор
3-5-2
89
Ром
12
6
Менса
47
7
Сантуш
6
Фрейзер
11
Этьенн
10
Зелараян
6
14
9
Зардес
22
Теран
16
16
22
Теран
10
91
91
10
3
4
Эспиноса
4
Эспиноса
3
28
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
28
9
Оффор
9
Берич
9
Берич
9
Оффор
11
Этьенн
13
13
11
Этьенн
14
23
Мэцан
23
Мэцан
14
6
Фрейзер
99
99
6
Фрейзер
Остались в запасе
Чикаго Файр
Коламбус
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
24
Evan Bush
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
27
Мигел Берри
ЦФ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
27
Мигел Берри
ЦФ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Чикаго Файр - Коламбус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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