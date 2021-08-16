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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Гранада
Вильярреал - Гранада: обзор матча 16 августа 2021
Вильярреал
16.08.2021, понедельник, 21:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 0
Завершен
Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Гранада
86'
Замена
А. Соро
️️️️
Х. Санчес
Желтая карточка
Р. Пенья
85'
85'
Замена
В. Диас
️️️️
А. Пуэртас
Вторая желтая
Х. Фойт
83'
80'
Замена
Х. Молина
️️️️
Д. Мачис
Замена
П. Эступиньян
️️️️
М. Тригерос
78'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
А. Педраса
78'
Замена
Р. Пенья
️️️️
Э. Капу
72'
Замена
М. Гомес
️️️️
Й. Пино
72'
Замена
Д. Раба
️️️️
А. Морено
72'
71'
Желтая карточка
Х. Санчес
62'
Замена
А. Монторо
️️️️
Л. Милья
Желтая карточка
Э. Капу
53'
46'
Замена
К. Бакка
️️️️
Л. Суарес
Желтая карточка
Ж. Морено
41'
Желтая карточка
Х. Фойт
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Мончу
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Гранада
96
Луис Абрам
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
3-3-1-1-2
28
Рульи
8
Фойт
2
Манди
39
Альбиоль
23
Педраса
6
Капу
5
Морено
14
Тригерос
10
Пино
22
Диа
7
Морено
4-1-2-2-1
13
Эскандель
20
Фулкье
5
Санчес
22
Дуарте
21
Нева
25
Гоналон
6
Мончу
6
Милья
7
Пуэртас
11
Мачис
97
Суарес
14
Тригерос
2
Эступиньян
2
Эступиньян
14
Тригерос
6
Капу
7
Пенья
7
Пенья
6
Капу
23
Педраса
13
Коклен
13
Коклен
23
Педраса
10
Пино
16
Гомес
16
Гомес
10
Пино
5
Морено
19
Раба
19
Раба
5
Морено
7
Пуэртас
16
Диас
16
Диас
7
Пуэртас
6
Милья
19
Монторо
19
Монторо
6
Милья
5
Санчес
29
Соро
29
Соро
5
Санчес
11
Мачис
19
Молина
19
Молина
11
Мачис
97
Суарес
70
Бакка
70
Бакка
97
Суарес
Остались в запасе
Вильярреал
Гранада
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
96
Луис Абрам
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
96
Луис Абрам
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Вильярреал - Гранада
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
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