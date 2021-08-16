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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Ольборг
Вайле - Ольборг: обзор матча 16 августа 2021
Вайле
16.08.2021, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Ольборг
33'
И. Фоссум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Ольборг
Желтая карточка
В. Фагир
87'
Замена
️️️️
K. Yamga
87'
81'
Замена
М. Кристенсен
️️️️
Л. Прип
81'
Замена
Т. Прица
️️️️
М. Макарич
Замена
L. Hetemi
️️️️
K. Custovic
77'
69'
Замена
M. Hannesbo
️️️️
М. Хойхольт
64'
Желтая карточка
М. Хойхольт
60'
Замена
Я. Нильсен
️️️️
Ф. Берстинг
48'
Желтая карточка
П. Феррейра
Замена
A. Mucolli
️️️️
D. Emmanouilidis
46'
Замена
Л. Энгель
️️️️
С. Эзатолахи
46'
Замена
H. Hollsberg
️️️️
J. Schoop
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
И. Фоссум
Пас отдал
К. Паллесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
0
K. Yamga
ЦП
30
Александер Брунст
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
4
Kevin Custovic
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
10
Аллан Соуза
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
6
Саид Эзатолахи
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
10
Фредерик Берстинг
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
35
Якоб Ринне
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Вайле
40
Алексей Чернов
ВР
0
H. Hollsberg
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Ольборг
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
1-3-5
3
Давидсен
4
Джеймс
17
0
19
Фагир
6
Эзатолахи
20
10
Соуза
4
4-4-3
2
Росс
5
Теланнер
2
Паллесен
4
Гранли
8
Фоссум
6
Хойхольт
18
Прип
10
Берстинг
9
Макарич
6
Феррейра
35
Ринне
20
0
0
20
6
Эзатолахи
4
Энгель
4
Энгель
6
Эзатолахи
4
34
34
4
17
19
19
17
10
Берстинг
3
Нильсен
3
Нильсен
10
Берстинг
18
Прип
26
Кристенсен
26
Кристенсен
18
Прип
6
Хойхольт
35
35
6
Хойхольт
9
Макарич
22
Прица
22
Прица
9
Макарич
Остались в запасе
Вайле
Ольборг
40
Алексей Чернов
ВР
3
Жером Опоку
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
3
Жером Опоку
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Остались в запасе
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Вайле - Ольборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
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Вайле
Ольборг
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