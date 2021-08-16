Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Флуминенсе
Интернасьонал - Флуминенсе: обзор матча 16 августа 2021
Интернасьонал
16.08.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 16 тур
4 : 2
Завершен
Флуминенсе
8'
Эденилсон
59'
Ю. Алберто
90+3'
Эденилсон
90+6'
Х. Паоло Герреро
45'
Y. Felipe
84'
Нино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Флуминенсе
ГОЛ! 4:2!
Х. Паоло Герреро
90'
+6
ГОЛ! 3:2!
Эденилсон
Пас отдал
В. Куэста
90'
+3
Замена
К. Паласиос
️️️️
Патрик
87'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Р. Линдосо
87'
86'
Замена
W.
️️️️
Гансо
86'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
A. Hernández
84'
ГОЛ! 2:2!
Нино
Пас отдал
Эжидио
82'
Замена
N.
️️️️
Y. Felipe
82'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Мартинелли
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Тайсон
82'
81'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Л. Энрике
Желтая карточка
Р. Линдосо
69'
Замена
Хейтор
️️️️
Р. Саравия
64'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Алберто
Пас отдал
Мойзес
59'
45'
ГОЛ! 1:1!
Y. Felipe
Пас отдал
Андре
Желтая карточка
Ю. Алберто
27'
ГОЛ! 1:0!
Эденилсон
Пас отдал
В. Куэста
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
42
Даниэл
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
88
Эденилсон
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
10
Гансо
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
7
Андре
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Интернасьонал
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
23
Зе Габриэл
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
11
Кайку
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
2-5
27
Мойзес
4
Мендес
88
Эденилсон
31
Куэста
23
Линдосо
13
Дурадо
11
Тайсон
2-5
33
Нино
6
Эжидио
8
Мартинелли
1
4
Кларо
88
7
Андре
23
Линдосо
21
Бочилия
21
Бочилия
23
Линдосо
11
Тайсон
34
Герреро
34
Герреро
11
Тайсон
8
Патрик
7
Паласиос
7
Паласиос
8
Патрик
20
Саравия
5
Хейтор
5
Хейтор
20
Саравия
10
Гансо
5
5
10
Гансо
88
10
10
88
8
Мартинелли
9
Кеннеди
9
Кеннеди
8
Мартинелли
99
25
Бобадилья
25
Бобадилья
99
11
Энрике
11
Мартинс
11
Мартинс
11
Энрике
Остались в запасе
Интернасьонал
Флуминенсе
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Зе Габриэл
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
6
Данило Барселос
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
11
Кайку
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Зе Габриэл
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
Остались в запасе
6
Данило Барселос
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
11
Кайку
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Интернасьонал - Флуминенсе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
Новости команд
Все
Интернасьонал
Флуминенсе
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
20:49
5
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
Вчера, 10:17
4
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
20:49
5
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
Вчера, 10:17
4
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Флуминенсе» – «Сантос»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+