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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Маритиму
Белененсеш - Маритиму: обзор матча 16 августа 2021
Белененсеш
16.08.2021, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 2 тур
1 : 2
Завершен
Маритиму
45'
А. Ндур
12'
А. Видигаль
15'
А. Алипур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Маритиму
Желтая карточка
Д. Калила
90'
+4
89'
Желтая карточка
К. Винк
88'
Замена
R. Macedo
️️️️
А. Видигаль
Желтая карточка
Я. Ситхоле
80'
Желтая карточка
Т. Пете
73'
69'
Желтая карточка
А. Видигаль
64'
Желтая карточка
А. Алипур
Замена
P. Nuno
️️️️
Ч. Акас
63'
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
N. Varela
63'
Замена
Я. Ситхоле
️️️️
A. Luković
58'
54'
Замена
П. Пеладжо
️️️️
Хадаш
ГОЛ! 1:2!
А. Ндур
Пас отдал
А. Соуза
45'
Желтая карточка
Ч. Акас
41'
40'
Желтая карточка
И. Росси
30'
Желтая карточка
В. Коста
15'
ГОЛ! 0:2!
А. Алипур
Пас отдал
Хадаш
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Видигаль
Пас отдал
В. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
12
Тибанг Пете
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
45
Алиуне Ндур
ЦП
27
Чима Акас
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
6
Трува Бони
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
77
Афонсу Соуза
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
5
Зайнадине
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
8
Хадаш
ЦП
87
Витор Коста
ЦП
16
Иван Росси
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
7
Андре Видигаль
ЦП
9
Али Алипур
ЦФ
5
Лео Андраде
ЦФ
2
Клаудио Винк
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Белененсеш
31
João Monteiro
ВР
13
Jójó
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
34
Danny
ЦП
19
Сезар Соуза
ЦФ
15
Luís Mota
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
13
Яя Ситхоле
ЦФ
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
23
Tim Soderstrom
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
3-1-5
1
Фелипе
12
Пете
2
Калила
5
45
Ндур
6
Бони
9
Кассьерра
77
Соуза
31
16
Рибейру
2-5-3
10
Виктор
5
Зайнадине
23
Саэнс
8
Хадаш
16
Росси
66
7
Видигаль
87
Коста
2
Винк
5
Андраде
9
Алипур
27
Акас
27
27
27
Акас
5
19
19
5
31
13
Ситхоле
13
Ситхоле
31
8
Хадаш
6
Пеладжо
6
Пеладжо
8
Хадаш
7
Видигаль
7
7
7
Видигаль
Остались в запасе
Белененсеш
Маритиму
31
João Monteiro
ВР
13
Jójó
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
34
Danny
ЦП
19
Сезар Соуза
ЦФ
15
Luís Mota
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
31
João Monteiro
ВР
13
Jójó
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
34
Danny
ЦП
19
Сезар Соуза
ЦФ
15
Luís Mota
ЦФ
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Белененсеш - Маритиму
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
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2024.12.03 13:10
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2023.11.18 18:46
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
2
«Химки» согласовали переход бразильского защитника
2023.01.27 00:38
1
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