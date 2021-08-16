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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Атлетико Паранаэнсе
Куяба - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 16 августа 2021
Куяба
16.08.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 16 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
61'
Клайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куяба - Атлетико Паранаэнсе
Замена
É.
️️️️
J.
89'
Желтая карточка
Камило
83'
Замена
Камило
️️️️
R. Gava
80'
Замена
U. Correia
️️️️
A.
79'
76'
Замена
M. Azevedo
️️️️
Эрик
75'
Замена
Марсиньо
️️️️
F. Canesin
Замена
Д. Кафу
️️️️
Ж. Виларди
72'
Замена
Юри
️️️️
Клайсон
72'
ГОЛ! 1:0!
Клайсон
61'
59'
Замена
Абнер
️️️️
Л. Патрик
46'
Замена
Никао
️️️️
К. Эдуардо
22'
Желтая карточка
Л. Читтадини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
4
Паулао
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
2
Жоао Лукас
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
55
Fernando Canesin
ЦП
30
Луан Патрик
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
30
Николас
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Куяба
10
Yesus Cabrera
ЦП
27
Lucas Hernández
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
50
Юри
ЦФ
77
Osman
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
27
Камило
ЦФ
19
Élton
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
43
Edu
ЦЗ
2
Марсиньо
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
11
Никао
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
2-1-5
22
Вальтер
4
Паулао
13
Марллон
29
Клайсон
18
18
11
18
6
Виларди
1-5
23
Сантос
55
18
Читтадини
79
Кайзер
10
18
Кристиан
96
Эдуардо
29
Клайсон
50
Юри
50
Юри
29
Клайсон
18
8
8
18
6
Виларди
7
Кафу
7
Кафу
6
Виларди
18
27
Камило
27
Камило
18
18
19
19
18
55
2
Марсиньо
2
Марсиньо
55
30
Патрик
16
Абнер
16
Абнер
30
Патрик
14
Эрик
6
6
14
Эрик
96
Эдуардо
11
Никао
11
Никао
96
Эдуардо
Остались в запасе
Куяба
Атлетико Паранаэнсе
10
Yesus Cabrera
ЦП
27
Lucas Hernández
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
77
Osman
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
43
Edu
ЦЗ
24
Бенто
ЦФ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
10
Yesus Cabrera
ЦП
27
Lucas Hernández
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
77
Osman
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Остались в запасе
43
Edu
ЦЗ
24
Бенто
ЦФ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Куяба - Атлетико Паранаэнсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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Куяба
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ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
20:49
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17
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