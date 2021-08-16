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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Галатасарай
Гиресунспор - Галатасарай: обзор матча 16 августа 2021
Гиресунспор
16.08.2021, понедельник, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Галатасарай
31'
М. Дианье
45+2'
А. Чикелдэу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гиресунспор - Галатасарай
90'
Желтая карточка
К. Люиндама
83'
Замена
A. Turan
️️️️
А. Чикелдэу
80'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
М. Дианье
Замена
У. Найир
️️️️
Х. Билазер
80'
66'
Замена
А. Кара
️️️️
Т. Антальялы
65'
Замена
Р. Бабел
️️️️
С. Фегули
65'
Замена
Э. Килинк
️️️️
К. Актюркоглу
63'
Красная карточка
Маркао
Замена
Х. Траоре
️️️️
Ю. Санкаре
46'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Чикелдэу
Красная карточка
Х. Тут
45'
40'
Пенальти не реализован!
М. Дианье
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Дианье
11'
Желтая карточка
Т. Антальялы
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
18
Зеки Явру
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
99
Хюсаметтин Тут
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
77
Хайруллах Билазер
ЦП
70
Сержио
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
23
Дуглас
ЦФ
8
Флавио
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
27
Кристиан Люиндама
ЦФ
23
Маркао
ЦФ
10
Беркан Кутлу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Гиресунспор
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
78
Ertugrul Senlikoglu
ЦЗ
8
Хамиду Траоре
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Галатасарай
98
Берк Балабан
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
3-4-3
1
Кочук
18
Явру
25
Перес
99
Тут
13
Санкаре
77
Билазер
70
Сержио
6
Пелюпесси
8
Флавио
23
Дуглас
6
Бальде
2-2-1-1-4
16
Муслера
23
Боэ
15
ван Анхолт
8
Фегули
14
Антальялы
20
Чикелдэу
7
Актюркоглу
10
Кутлу
23
Маркао
27
Люиндама
45
Дианье
13
Санкаре
8
Траоре
8
Траоре
13
Санкаре
77
Билазер
14
Найир
14
Найир
77
Билазер
14
Антальялы
35
Кара
35
Кара
14
Антальялы
20
Чикелдэу
10
10
20
Чикелдэу
7
Актюркоглу
11
Килинк
11
Килинк
7
Актюркоглу
8
Фегули
8
Бабел
8
Бабел
8
Фегули
45
Дианье
9
Фалькао
9
Фалькао
45
Дианье
Остались в запасе
Гиресунспор
Галатасарай
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
78
Ertugrul Senlikoglu
ЦЗ
28
Erol Can Akdag
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
98
Берк Балабан
ВР
18
Омер Байрам
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
78
Ertugrul Senlikoglu
ЦЗ
28
Erol Can Akdag
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Остались в запасе
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
98
Берк Балабан
ВР
18
Омер Байрам
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Гиресунспор - Галатасарай
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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