Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хюсаметтин Тут

    #99 | Защитник
    Имя Хюсаметтин
    Фамилия Тут
    Состав Без клуба
    Родной город Орду
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 1991 (32 года)
    Рост 171
    • Читайте нас: 