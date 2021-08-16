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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Пасуш де Феррейра
Боавишта - Пасуш де Феррейра: обзор матча 16 августа 2021
Боавишта
16.08.2021, понедельник, 21:00
Португалия. Примейра, 2 тур
3 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
19'
Ю. Нжийе
61'
Х. Гарсия
76'
J. De Santis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боавишта - Пасуш де Феррейра
84'
Желтая карточка
Уилтон
Желтая карточка
М. Рейзинью
83'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Я. Амаш
83'
Замена
Л. Сантуш
️️️️
Г. Сауэр
82'
81'
Замена
М. Джалу
️️️️
Ф. Фонсека
ГОЛ! 3:0!
J. De Santis
76'
Замена
J. De Santis
️️️️
Ю. Нжийе
74'
70'
Замена
D. Tanque
️️️️
Денилсон
63'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Н. Сантуш
62'
Замена
Уилтон
️️️️
Х. Дельгадо
62'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
L. Silva
ГОЛ! 2:0!
Х. Гарсия
61'
Замена
T. Reymão
️️️️
С. Перес
59'
Замена
М. Рейзинью
️️️️
К. Горре
59'
Желтая карточка
Ч. Авазим
53'
Желтая карточка
Г. Сауэр
26'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Нжийе
Пас отдал
К. Горре
19'
13'
Желтая карточка
Ф. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
7
Густаво Сауэр
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
25
Янис Амаш
ЦФ
12
Джексон Поросо
ЦФ
23
Натан
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
32
Флавио Рамос
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
15
Хуан Дельгадо
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
2
Фернанду Фонсека
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
7
Мигель Рейзинью
ЦП
24
Tomás Reymão
ЦП
79
Педру Малхейру
ЦП
77
Луиш Сантуш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
Пасуш де Феррейра
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
2
Жорже Силва
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
20
Матшой Джалу
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
1-1-3-5
1
Бракали
15
Авазим
6
Хави Гарсия
7
Сауэр
42
Макута
24
Перес
11
Горре
23
Натан
12
Поросо
25
Амаш
10
Нжийе
3-4-3
13
Феррейра
32
Рамос
2
Баксиньо
5
Антунеш
10
Сантуш
46
Эустакиу
22
Карлос
15
Дельгадо
23
10
Денилсон
2
Фонсека
25
Амаш
20
Феррейра
20
Феррейра
25
Амаш
11
Горре
7
Рейзинью
7
Рейзинью
11
Горре
24
Перес
24
24
24
Перес
7
Сауэр
77
Сантуш
77
Сантуш
7
Сауэр
10
Нжийе
9
9
10
Нжийе
2
Фонсека
20
Джалу
20
Джалу
2
Фонсека
23
7
Феррейра
7
Феррейра
23
10
Сантуш
45
Педру
45
Педру
10
Сантуш
10
Денилсон
99
99
10
Денилсон
15
Дельгадо
9
Уилтон
9
Уилтон
15
Дельгадо
Остались в запасе
Боавишта
Пасуш де Феррейра
1
Алиреза Бейранванд
ВР
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
2
Жорже Силва
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
Остались в запасе
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
2
Жорже Силва
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Боавишта - Пасуш де Феррейра
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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