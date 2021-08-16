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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Атлетик
Эльче - Атлетик: обзор матча 16 августа 2021
Эльче
16.08.2021, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Атлетик
83'
Замена
О. Саррага
️️️️
У. Венцедор
82'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
И. Муньяин
Замена
Т. Моренте
️️️️
Р. Гути
82'
Замена
Г. Паласиос
️️️️
Хосан
81'
Желтая карточка
Р. Гути
78'
76'
Замена
М. Весга
️️️️
Д. Гарсия
75'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
О. Сансет
Замена
Г. Каррийо
️️️️
П. Милья
71'
63'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Э. Роко
62'
53'
Замена
И. Леке
️️️️
О. де Маркос
20'
Желтая карточка
О. де Маркос
Желтая карточка
Г. Верду
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Атлетик
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
24
Сесар Морено
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
11
Диего Бри
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Касилья
22
Мохика
3
Роко
6
Бигас
5
Верду
23
Марконе
10
Гути
11
Милья
10
Фидель
17
Хосан
15
Бойе
4-2-3-1
18
де Маркос
3
Вивиан
26
Мартинес
18
Баленсиага
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
7
Беренгер
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
3
Роко
16
Гонсалес
16
Гонсалес
3
Роко
17
Хосан
13
Паласиос
13
Паласиос
17
Хосан
10
Гути
20
Моренте
20
Моренте
10
Гути
11
Милья
9
Каррийо
9
Каррийо
11
Милья
18
де Маркос
15
Леке
15
Леке
18
де Маркос
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Весга
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
6
Саррага
6
Саррага
12
Венцедор
10
Муньяин
10
Уильямс
10
Уильямс
10
Муньяин
8
Сансет
12
Вильялибре
12
Вильялибре
8
Сансет
Остались в запасе
Эльче
Атлетик
13
Эдгар Бадия
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
20
Хосема
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
24
Сесар Морено
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
11
Диего Бри
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
20
Хосема
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
24
Сесар Морено
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
11
Диего Бри
ЦФ
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Эльче - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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