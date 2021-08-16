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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Трабзонспор
Йени Малатьяспор - Трабзонспор: обзор матча 16 августа 2021
Йени Малатьяспор
16.08.2021, понедельник, 19:15
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 5
Завершен
Трабзонспор
32'
A. BÃ¼yÃ¼k
3'
Т. Бакасетас
11'
Э. Нвакаеме
29'
Жервиньо
42'
М. Гамшик
66'
Джанини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Трабзонспор
90'
+1
Замена
️️️️
Джанини
Желтая карточка
A. BÃ¼yÃ¼k
89'
83'
Замена
А. Трондсен
️️️️
М. Гамшик
83'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Т. Бакасетас
70'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Э. Нвакаеме
66'
ГОЛ с пенальти! 1:5!
Джанини
Желтая карточка
Й. Ншимиримана
57'
46'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Жервиньо
Замена
K. Kanatsızkuş
️️️️
С. Маллан
46'
Замена
Й. Ншимиримана
️️️️
B. Ãagiran
46'
42'
ГОЛ! 1:4!
М. Гамшик
Пас отдал
Жервиньо
ГОЛ! 1:3!
A. BÃ¼yÃ¼k
Пас отдал
М. Эскихеллак
32'
29'
ГОЛ! 0:3!
Жервиньо
Пас отдал
Э. Нвакаеме
23'
Желтая карточка
Э. Нвакаеме
11'
ГОЛ! 0:2!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
Джанини
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бакасетас
Пас отдал
М. Гамшик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
14
Витор Уго
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
17
Mert Örnek
ЦЗ
0
Taha Gur
ЦП
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Юнус Малли
АП
22
Ахметджан Каплан
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
2-1-5
25
Эзбир
4
Хаддади
15
Хафез
14
Маллан
7
26
13
14
Абид
77
3-2-2-3
1
Чакир
33
Перес
32
Ие
12
Кейбаши
17
Гамшик
3
Эздемир
9
Бакасетас
27
Жервиньо
21
Джанини
14
Уго
9
Нвакаеме
77
66
Ншимиримана
66
Ншимиримана
77
14
Маллан
17
17
14
Маллан
17
Гамшик
16
Трондсен
16
Трондсен
17
Гамшик
9
Бакасетас
10
Малли
10
Малли
9
Бакасетас
27
Жервиньо
14
Корнелиус
14
Корнелиус
27
Жервиньо
9
Нвакаеме
7
Сари
7
Сари
9
Нвакаеме
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Трабзонспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
17
Mert Örnek
ЦЗ
0
Taha Gur
ЦП
27
Eric Ndizeye
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
1
Эрце Кардешлер
ВР
61
Серкан Асан
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
22
Ахметджан Каплан
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
22
Abdulsamed Damlu
ВР
17
Mert Örnek
ЦЗ
0
Taha Gur
ЦП
27
Eric Ndizeye
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
61
Серкан Асан
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
22
Ахметджан Каплан
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Йени Малатьяспор - Трабзонспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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