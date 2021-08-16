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Расписание матчей
Италия. Кубок
Болонья - Тернана
Болонья - Тернана: обзор матча 16 августа 2021
Болонья
16.08.2021, понедельник, 19:00
Италия. Кубок, 1 раунд
4 : 5
Завершен
Тернана
38'
Н. Домингес
56'
М. Арнаутович
58'
Р. Сориано
75'
Р. Орсолини (П)
21'
А. Доннарумма
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Болонья - Тернана
Замена
С. ван Хойдонк
️️️️
М. Арнаутович
85'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Орсолини
85'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Н. Домингес
79'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Р. Орсолини
75'
74'
Замена
S. Pettinari
️️️️
А. Доннарумма
ГОЛ! 3:1!
Р. Сориано
58'
ГОЛ! 2:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
Р. Орсолини
56'
Замена
Г. Медель
️️️️
И. Мбайе
55'
Желтая карточка
И. Мбайе
52'
ГОЛ! 1:1!
Н. Домингес
Пас отдал
А. Сумаоро
38'
26'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Доннарумма
10'
Пенальти не реализован!
А. Доннарумма
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Болонья - Тернана
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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