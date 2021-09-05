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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Ротор
Оренбург - Ротор: обзор матча 05 сентября 2021
Оренбург
05.09.2021, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 3
Завершен
Ротор
26'
А. Чуканов (П)
45'
К. Муллин
59'
К. Муллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Ротор
88'
Замена
С. Серченков
️️️️
Н. Кипиани
Желтая карточка
К. Капленко
85'
80'
Замена
Н. Маляров
️️️️
С. Макаров
80'
Замена
Р. Минаев
️️️️
К. Муллин
78'
Желтая карточка
И. Бериашвили
70'
Замена
️️️️
И. Школик
Замена
Н. Титков
️️️️
А. Шаболин
60'
59'
ГОЛ! 0:3!
К. Муллин
Замена
Н. Прудников
️️️️
М. Стаматов
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
К. Муллин
33'
Желтая карточка
А. Ташаев
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Чуканов
Желтая карточка
М. Сиваков
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
9
Давид Бидловский
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Кеняйкин
15
Эктов
6
Козлов
3
Сиваков
30
Стаматов
8
Аюпов
12
Малых
23
Бреев
55
Капленко
11
Шаболин
91
Диалло
4-1-1-3-1
96
Обухов
4
Бериашвили
28
Байрыев
14
Первушин
61
Голосов
6
Макаров
20
Школик
88
Ташаев
7
Чуканов
7
Кипиани
9
Муллин
11
Шаболин
18
Титков
18
Титков
11
Шаболин
30
Стаматов
11
Прудников
11
Прудников
30
Стаматов
6
Макаров
7
Маляров
7
Маляров
6
Макаров
7
Кипиани
8
Серченков
8
Серченков
7
Кипиани
9
Муллин
77
Минаев
77
Минаев
9
Муллин
Остались в запасе
Оренбург
Ротор
77
Владимир Писарский
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
77
Владимир Писарский
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Оренбург - Ротор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
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