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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Остин
Ванкувер Уайткепс - Остин: обзор матча 05 сентября 2021
Ванкувер Уайткепс
05.09.2021, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 21 тур
2 : 1
Завершен
Остин
70'
E. Godoy
83'
Д. Кайседо
45'
С. Дриусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Остин
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Б. Уайт
90'
87'
Замена
Р. Редес
️️️️
H. Jimenez
87'
Замена
K. Manneh
️️️️
Т. Почеттино
Желтая карточка
Д. Кайседо
84'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кайседо
83'
74'
Замена
Д. Страуд
️️️️
С. Дриусси
74'
Замена
М. Джитте
️️️️
C. Dominguez
Замена
Р. Веселинович
️️️️
Ж. Бикел
74'
ГОЛ! 1:1!
E. Godoy
Пас отдал
К. Дажоме
70'
Замена
P. Metcalfe
️️️️
Л. Овусу
61'
59'
Замена
J. Romaña
️️️️
Д. Галлахер
Замена
Д. Кайседо
️️️️
Б. Гаспар
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
С. Дриусси
7'
Желтая карточка
Кристиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
24
Брайан Уайт
ЦФ
12
Томас Хасал
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
68
Кристиан
ЦП
17
Джон Галлахер
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Ванкувер Уайткепс
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
12
Evan Newton
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦФ
25
Дейбер Кайседо
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
19
Frederik Kleemann
ЦФ
23
Жан Колманич
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
2-5
26
Юнгвирт
76
Гаспар
55
Бальдисимо
12
Бикел
4
24
Овусу
31
Тейберт
3-2-1-4
1
18
Касканте
5
24
4
Ринг
68
Кристиан
9
Дриусси
8
Почеттино
10
16
17
Галлахер
12
Бикел
4
Веселинович
4
Веселинович
12
Бикел
76
Гаспар
25
Кайседо
25
Кайседо
76
Гаспар
24
Овусу
26
26
24
Овусу
24
Уайт
87
Риккеттс
87
Риккеттс
24
Уайт
17
Галлахер
14
14
17
Галлахер
9
Дриусси
8
Страуд
8
Страуд
9
Дриусси
8
Почеттино
31
31
8
Почеттино
16
17
Редес
17
Редес
16
10
2
Джитте
2
Джитте
10
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Остин
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
12
Evan Newton
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
13
Эндрю Тарбелл
ВР
19
Frederik Kleemann
ЦФ
23
Жан Колманич
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
12
Evan Newton
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
19
Frederik Kleemann
ЦФ
23
Жан Колманич
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Остин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
БиСи Плэйс
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