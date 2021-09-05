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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Эстония - Северная Ирландия
Эстония - Северная Ирландия: обзор матча 05 сентября 2021
Эстония
05.09.2021, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Северная Ирландия
76'
Ш. Фергюсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эстония - Северная Ирландия
87'
Желтая карточка
К. Брэдли
Замена
Р. Кирсс
️️️️
В. Синявский
80'
Желтая карточка
С. Зенев
79'
76'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Фергюсон
Пас отдал
Г. Уит
Замена
С. Зенев
️️️️
Э. Сорга
76'
68'
Желтая карточка
Д. Чарльз
63'
Замена
К. Азар
️️️️
Т. Карсон
63'
Замена
К. Брэдли
️️️️
Л. Доннелли
56'
Замена
Д. Чарльз
️️️️
К. Лафферти
56'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Д. Льюис
Замена
К. Метс
️️️️
В. Крейда
46'
Замена
М. Кяйт
️️️️
К. Васильев
46'
Замена
С. Пури
️️️️
М. Лиландер
46'
Замена
Х. Аниер
️️️️
Р. Саппинен
46'
Желтая карточка
К. Васильев
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
13
Владислав Крейда
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Северная Ирландия
23
Тревор Карсон
ВР
3
Джамаль Льюис
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
18
Гэвин Уит
ЦП
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
19
Лайам Доннелли
ЦФ
5
Том Фланаган
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Эстония
22
Карл Андре Валлнер
ВР
1
Карл Хейн
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
9
Роберт Кирсс
ЦФ
Северная Ирландия
12
Конор Азар
ВР
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
16
Алистер Маккэнн
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
2
Конор Брэдли
ЦФ
9
Дион Чарльз
ЦФ
9
Шейн Ловери
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
4-5-1
12
Игонен
19
Лиландер
4
Лукка
2
Кууск
3
Паскочи
13
Крейда
20
Поом
23
Синявский
15
Саппинен
14
Васильев
9
Сорга
3-4-3
23
Карсон
17
МакНэйр
22
Браун
3
Льюис
18
Уит
0
МакКалмонт
7
МакГинн
15
Джонс
5
Фланаган
19
Доннелли
10
Лафферти
14
Васильев
4
Кяйт
4
Кяйт
14
Васильев
13
Крейда
18
Метс
18
Метс
13
Крейда
19
Лиландер
7
Пури
7
Пури
19
Лиландер
9
Сорга
10
Зенев
10
Зенев
9
Сорга
15
Саппинен
8
Аниер
8
Аниер
15
Саппинен
23
Синявский
9
Кирсс
9
Кирсс
23
Синявский
23
Карсон
12
Азар
12
Азар
23
Карсон
3
Льюис
3
Фергюсон
3
Фергюсон
3
Льюис
19
Доннелли
2
Брэдли
2
Брэдли
19
Доннелли
10
Лафферти
9
Чарльз
9
Чарльз
10
Лафферти
Остались в запасе
Эстония
Северная Ирландия
22
Карл Андре Валлнер
ВР
1
Карл Хейн
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
17
Мартин Миллер
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
Главный тренер
Томас Хаберли
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
16
Алистер Маккэнн
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
9
Шейн Ловери
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Остались в запасе
22
Карл Андре Валлнер
ВР
1
Карл Хейн
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
17
Мартин Миллер
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
Остались в запасе
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
16
Алистер Маккэнн
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
9
Шейн Ловери
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Главный тренер
Иан Бараклаф
Статистика матча Эстония - Северная Ирландия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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