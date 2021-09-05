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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Нефтехимик
Акрон - Нефтехимик: обзор матча 05 сентября 2021
Акрон
05.09.2021, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 3
Завершен
Нефтехимик
9'
К. Савичев
31'
А. Юшин
45+2'
А. Юшин
90'
М. Уридия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Нефтехимик
90'
ГОЛ! 1:3!
М. Уридия
Замена
Н. Чистяков
️️️️
А. Килин
81'
81'
Замена
️️️️
Д. Хубаев
Замена
️️️️
А. Нестеров
80'
69'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
А. Юшин
Замена
А. Газданов
️️️️
Д. Ефремов
69'
Замена
А. Потапов
️️️️
В. Азаров
62'
Замена
К. Гираев
️️️️
В. Бабаев
62'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
А. Юшин
31'
ГОЛ! 1:1!
А. Юшин
ГОЛ! 1:0!
К. Савичев
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
99
Максим Палиенко
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
4
Павел Баранов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
3-1-3-3
13
Волков
2
Нестеров
58
Зуев
4
Савичев
27
Чудин
11
Бабаев
99
Палиенко
18
Килин
99
Азаров
10
Базелюк
22
Ефремов
3-2-3-1-1
18
Исупов
12
Ширяев
16
Шоркин
17
Котов
16
Денисов
5
Москвичев
2
Хубаев
99
Емельянов
2
Ситдиков
7
Юшин
25
Уридия
11
Бабаев
9
Гираев
9
Гираев
11
Бабаев
22
Ефремов
17
Газданов
17
Газданов
22
Ефремов
18
Килин
23
Чистяков
23
Чистяков
18
Килин
99
Азаров
88
Потапов
88
Потапов
99
Азаров
7
Юшин
22
Дворецков
22
Дворецков
7
Юшин
Остались в запасе
Акрон
Нефтехимик
63
Александр Босов
ПВ
50
Никита Гойло
ВР
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
37
Лев Потапов
ЦЗ
1
Андрей Голубев
ВР
4
Павел Баранов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
63
Александр Босов
ПВ
50
Никита Гойло
ВР
10
Максим Майрович
ЦФ
Остались в запасе
37
Лев Потапов
ЦЗ
1
Андрей Голубев
ВР
4
Павел Баранов
ЦП
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Акрон - Нефтехимик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Стадион:
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