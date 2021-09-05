Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сан-Марино - Польша
Сан-Марино - Польша: обзор матча 05 сентября 2021
Сан-Марино
05.09.2021, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 5 тур
1 : 7
Завершен
Польша
48'
Н. Нанни
5'
Р. Левандовски
16'
К. Свидерски
21'
Р. Левандовски
44'
К. Линетти
67'
А. Букса
90+2'
А. Букса
90+4'
А. Букса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Польша
90'
+4
ГОЛ! 1:7!
А. Букса
Пас отдал
Н. Залевски
90'
+2
ГОЛ! 1:6!
А. Букса
Пас отдал
К. Пиатковски
79'
Замена
П. Франковски
️️️️
К. Линетти
Замена
М. Палацци
️️️️
Н. Нанни
73'
67'
ГОЛ! 1:5!
А. Букса
Пас отдал
М. Хелик
66'
Замена
Н. Залевски
️️️️
Т. Пухач
Замена
Д. Конти
️️️️
Ф. Фаббри
66'
Желтая карточка
М. Муларони
58'
ГОЛ! 1:4!
Н. Нанни
48'
Замена
Х. Хирш
️️️️
М. Витаиоли
46'
Замена
М. Чеволи
️️️️
К. Бролли
46'
46'
Замена
Б. Слиш
️️️️
Я. Модер
46'
Замена
Л. Скорупски
️️️️
В. Щесны
46'
Замена
А. Букса
️️️️
Р. Левандовски
44'
ГОЛ! 0:4!
К. Линетти
Пас отдал
Р. Левандовски
Желтая карточка
Л. Лунадеи
42'
Желтая карточка
Ф. Томаззини
40'
Желтая карточка
Н. Нанни
31'
21'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Свидерски
16'
ГОЛ! 0:2!
К. Свидерски
Пас отдал
Т. Пухач
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Линетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Камиль Пиатковски
ЦЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Сан-Марино
12
Симоне Бенедеттини
ВР
3
Мирко Палацци
ЦЗ
15
Джакомо Конти
ЦЗ
14
Лука Чеккароли
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
17
Давид Томаззини
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
13
Маттео Цаволи
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
5
Микеле Чеволи
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Бартош Слиш
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
21
Камил Йозвяк
ЦФ
4-3-3
23
Бенедеттини
6
Росси
5
Бролли
23
Грандони
4
Фаббри
22
Муларони
2
Д'Аддарио
5
Лунадеи
9
Нанни
8
Голинуччи
7
Витаиоли
4-3-1-2
1
Щесны
4
Кедзиора
3
Пиатковски
14
Хелик
15
Пухач
17
Шиманьски
8
Линетти
8
Модер
7
Каминьски
11
Свидерски
9
Левандовски
9
Нанни
3
Палацци
3
Палацци
9
Нанни
4
Фаббри
15
Конти
15
Конти
4
Фаббри
5
Бролли
5
Чеволи
5
Чеволи
5
Бролли
7
Витаиоли
17
Хирш
17
Хирш
7
Витаиоли
8
Линетти
19
Франковски
19
Франковски
8
Линетти
15
Пухач
21
Залевски
21
Залевски
15
Пухач
1
Щесны
1
Скорупски
1
Скорупски
1
Щесны
8
Модер
6
Слиш
6
Слиш
8
Модер
9
Левандовски
16
Букса
16
Букса
9
Левандовски
Остались в запасе
Сан-Марино
Польша
12
Симоне Бенедеттини
ВР
14
Лука Чеккароли
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
17
Давид Томаззини
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
13
Маттео Цаволи
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
12
Симоне Бенедеттини
ВР
14
Лука Чеккароли
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
17
Давид Томаззини
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
13
Маттео Цаволи
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Сан-Марино - Польша
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Сан-Марино
Польша
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Сан-Марино и Беларуси на победу в матче 5 тура
11 ноября
Албания – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+