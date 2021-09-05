Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Албания - Венгрия
Албания - Венгрия: обзор матча 05 сентября 2021
Албания
05.09.2021, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 5 тур
1 : 0
Завершен
Венгрия
87'
А. Броя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Венгрия
90'
+4
Замена
Н. Николич
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
Желтая карточка
А. Броя
90'
+2
Желтая карточка
Э. Чекичи
90'
+2
89'
Замена
Я. Хан
️️️️
Р. Салаи
88'
Замена
Р. Варга
️️️️
Э. Ботка
ГОЛ! 1:0!
А. Броя
87'
80'
Желтая карточка
В. Орбан
Желтая карточка
К. Гясула
78'
Замена
Э. Ходжалари
️️️️
А. Дока
78'
Замена
А. Броя
️️️️
Б. Балай
78'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
А. Абраши
69'
Замена
К. Лячи
️️️️
Н. Байрами
63'
Замена
О. Роши
️️️️
Л. Траши
46'
46'
Замена
Д. Дибус
️️️️
П. Гулачи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
15
Альби Дока
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
22
Лоренц Траши
ЦЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
22
Амир Абраши
ЦП
8
Клаус Гясула
ЦП
10
Недим Байрами
АП
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
Главный тренер
Марко Росси
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
20
Энис Цокай
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
9
Армандо Броя
ЦФ
18
Эндри Чекичи
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
0
Марк Тамаш
ЦЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
9
Саболч Шен
ЛВ
13
Андраш Шафер
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
10
Тамаш Шери
ЦФ
25
Янош Хан
ЦФ
0
Даниэль Шаллой
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бериша
6
Джимсити
15
Кумбула
22
Траши
18
Исмайли
15
Дока
22
Абраши
8
Гясула
11
Узуни
10
Байрами
19
Балай
3-2-2-3
12
Гулачи
6
Орбан
4
Салаи
2
Ланг
21
Ботка
5
Фиола
16
Газдаг
8
Надь
20
Салаи
15
Кляйнхайзлер
10
Собослаи
15
Дока
19
Ходжалари
19
Ходжалари
15
Дока
22
Траши
21
Роши
21
Роши
22
Траши
10
Байрами
14
Лячи
14
Лячи
10
Байрами
19
Балай
9
Броя
9
Броя
19
Балай
22
Абраши
18
Чекичи
18
Чекичи
22
Абраши
12
Гулачи
1
Дибус
1
Дибус
12
Гулачи
21
Ботка
17
Варга
17
Варга
21
Ботка
20
Салаи
25
Хан
25
Хан
20
Салаи
15
Кляйнхайзлер
23
Николич
23
Николич
15
Кляйнхайзлер
Остались в запасе
Албания
Венгрия
1
Томас Стракоша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
20
Энис Цокай
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
22
Адам Богдан
ВР
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
0
Марк Тамаш
ЦЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
9
Саболч Шен
ЛВ
10
Тамаш Шери
ЦФ
0
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
20
Энис Цокай
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Остались в запасе
22
Адам Богдан
ВР
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
0
Марк Тамаш
ЦЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
9
Саболч Шен
ЛВ
10
Тамаш Шери
ЦФ
0
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Албания - Венгрия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
Новости команд
Все
Албания
Венгрия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Беларусь – Албания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Беларусь – Албания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Беларуси и Албании на победу в матче 6 тура
14 ноября
Албания – Финляндия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Албании и Финляндии на победу в матче 5 тура
11 ноября
Албания – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+