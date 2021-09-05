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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Колорадо
Сан-Хосе - Колорадо: обзор матча 05 сентября 2021
Сан-Хосе
05.09.2021, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 30 тур
0 : 1
Завершен
Колорадо
89'
Д. Баджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Колорадо
90'
+3
Замена
S. Beitashour
️️️️
Л. Эстевес
89'
ГОЛ! 0:1!
Д. Баджи
Пас отдал
Н. Мескида
88'
Замена
Д. Баджи
️️️️
М. Барриос
85'
Желтая карточка
J. Price
Желтая карточка
A. Oswaldo
84'
81'
Желтая карточка
Н. Мескида
Замена
A. RÃos
️️️️
C. Cowell
78'
Замена
C. Fierro
️️️️
Х. Лопес
72'
72'
Замена
Н. Мескида
️️️️
C. Warner
63'
Замена
J. Lewis
️️️️
А. Синъясики
Замена
П. Мари
️️️️
S. Salinas
63'
Замена
C. Wondolowski
️️️️
Т. Бисон
62'
Желтая карточка
Э. Ремеди
61'
Замена
К. Эспиноса
️️️️
L. Abecasis
46'
Замена
C. Cowell
️️️️
Ж. Эбобиссе
6'
6'
Замена
D. Moor
️️️️
Л. Абубакар
4'
Желтая карточка
Л. Абубакар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
0
A. Oswaldo
ЦЗ
6
Shea Salinas
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
93
Жудсон
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
5
Натан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Колорадо
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
19
Jack Price
ЦП
16
Брайан Галван
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
8
Chris Wondolowski
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
1-4-5
0
6
93
Жудсон
5
Ремеди
14
19
Лопес
29
4
Бисон
5
Натан
17
Эбобиссе
3-3-5
5
Абубакар
27
Уилсон
2
17
Бассетт
11
Синъясики
19
16
Галван
23
Ярброу
16
Эстевес
32
7
Барриос
17
Эбобиссе
7
7
17
Эбобиссе
29
7
Эспиноса
7
Эспиноса
29
4
Бисон
8
8
4
Бисон
19
Лопес
21
21
19
Лопес
6
3
Мари
3
Мари
6
25
25
5
Абубакар
3
3
5
Абубакар
32
20
Мескида
20
Мескида
32
16
Эстевес
33
33
16
Эстевес
11
Синъясики
14
14
11
Синъясики
7
Барриос
14
Баджи
14
Баджи
7
Барриос
Остались в запасе
Сан-Хосе
Колорадо
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
1
Clint Irwin
ВР
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Сан-Хосе - Колорадо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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