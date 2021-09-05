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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Испания - Грузия
Испания - Грузия: обзор матча 05 сентября 2021
Испания
05.09.2021, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
4 : 0
Завершен
Грузия
14'
Х. Луис Гайя
25'
К. Солер
41'
Ф. Торрес
63'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Грузия
82'
Желтая карточка
Г. Чабрадзе
76'
Замена
О. Какабадзе
️️️️
Г. Гиорбелидзе
Замена
Р. Санчес
️️️️
У. Симон
74'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Х. Луис Гайя
74'
69'
Желтая карточка
Г. Кашия
69'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
З. Давиташвили
69'
Замена
С. Алтунашвили
️️️️
Г. Абурджания
ГОЛ! 4:0!
П. Сарабия
Пас отдал
П. Форнальс
63'
Замена
М. Мерино
️️️️
Э. Гарсия
60'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Ф. Торрес
60'
57'
Замена
В. Казаишвили
️️️️
И. Азарови
57'
Замена
Ж. Микаутадзе
️️️️
Г. Зария
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
Э. Ляпорт
46'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
М. Льоренте
41'
ГОЛ! 2:0!
К. Солер
Пас отдал
М. Льоренте
25'
ГОЛ! 1:0!
Х. Луис Гайя
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Родри
ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
8
Карлос Солер
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
17
Пабло Сарабия
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
9
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
21
Григол Чабрадзе
ПЗ
6
Георгий Абурджания
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
7
Зурико Давиташвили
ЦП
18
Гиорги Зария
АП
2
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Коке
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
17
Пабло Форнальс
АП
20
Адама Траоре
ПВ
0
Брайс Мендес
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
17
Лазари Купатадзе
ВР
3
Давид Хочолава
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
8
Валерий Казаишвили
ЦП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
4-1-2-2-2
23
Симон
14
Гайя
4
Гарсия
14
Ляпорт
2
Аспиликуэта
16
Родри
5
Льоренте
8
Солер
7
Торрес
17
Сарабия
9
Морено
9
Руис
3-2-3-2
1
Лория
18
Мамучашвили
4
Лочошвили
4
Кашия
21
Чабрадзе
16
Азарови
6
Абурджания
20
Канкава
7
Давиташвили
2
Гиорбелидзе
18
Зария
23
Симон
23
Санчес
23
Санчес
23
Симон
14
Ляпорт
2
Альбиоль
2
Альбиоль
14
Ляпорт
4
Гарсия
6
Мерино
6
Мерино
4
Гарсия
7
Торрес
17
Форнальс
17
Форнальс
7
Торрес
14
Гайя
0
Мендес
0
Мендес
14
Гайя
2
Гиорбелидзе
2
Какабадзе
2
Какабадзе
2
Гиорбелидзе
16
Азарови
8
Казаишвили
8
Казаишвили
16
Азарови
6
Абурджания
8
Алтунашвили
8
Алтунашвили
6
Абурджания
7
Давиташвили
10
Чакветадзе
10
Чакветадзе
7
Давиташвили
18
Зария
22
Микаутадзе
22
Микаутадзе
18
Зария
Остались в запасе
Испания
Грузия
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Коке
ЦП
20
Адама Траоре
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
1
Георгий Мамардашвили
ВР
17
Лазари Купатадзе
ВР
3
Давид Хочолава
ЦЗ
20
Джамбул Джигаури
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Коке
ЦП
20
Адама Траоре
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
1
Георгий Мамардашвили
ВР
17
Лазари Купатадзе
ВР
3
Давид Хочолава
ЦЗ
20
Джамбул Джигаури
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Испания - Грузия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Грузия
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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