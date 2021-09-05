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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Енисей
Металлург Л - Енисей: обзор матча 05 сентября 2021
Металлург Л
05.09.2021, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 2
Завершен
Енисей
84'
И. Лапшов
90+2'
А. Саная
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Енисей
Замена
Д. Иканович
️️️️
А. Кобзев
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
А. Саная
Замена
Р. Ахвледиани
️️️️
Д. Поярков
87'
84'
ГОЛ! 0:1!
И. Лапшов
Замена
Н. Иванников
️️️️
Р. Шаповалов
77'
74'
Замена
️️️️
А. Масловский
74'
Замена
А. Канаплин
️️️️
Н. Раздорских
72'
Желтая карточка
В. Кичин
52'
Желтая карточка
А. Рукас
Желтая карточка
Г. Киселев
48'
46'
Замена
А. Ломакин
️️️️
С. Чибисов
Желтая карточка
Д. Поярков
36'
34'
Желтая карточка
Н. Раздорских
32'
Замена
И. Лапшов
️️️️
Т. Рукас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
18
Вениамин Баязов
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
78
Геннадий Киселев
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
1
Давид Иканович
ВР
64
Илья Баульчев
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
7
Николай Иванников
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
52
Степан Костюков
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
8
Александр Канаплин
ЦФ
3-5-2
16
Кобзев
3
Сазонов
4
Редькович
4
Белов
15
Шаповалов
70
Арустамян
25
Поярков
18
Баязов
22
Завезен
48
Кутьин
78
Киселев
3-3-2-1
1
Опарин
2
Кичин
96
Рукас
6
Рукас
13
Марков
64
Ланин
33
Масловский
21
Раздорских
8
Иванов
32
Саная
16
Кобзев
1
Иканович
1
Иканович
16
Кобзев
15
Шаповалов
7
Иванников
7
Иванников
15
Шаповалов
25
Поярков
9
Ахвледиани
9
Ахвледиани
25
Поярков
96
Рукас
42
Лапшов
42
Лапшов
96
Рукас
14
Чибисов
90
Ломакин
90
Ломакин
14
Чибисов
21
Раздорских
8
Канаплин
8
Канаплин
21
Раздорских
Остались в запасе
Металлург Л
Енисей
13
Максим Матюша
ВР
64
Илья Баульчев
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
52
Степан Костюков
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Виктор Тренев
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
64
Илья Баульчев
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
52
Степан Костюков
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Сергей Машнин
Главный тренер
Виктор Тренев
Статистика матча Металлург Л - Енисей
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
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