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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Германия - Армения
Германия - Армения: обзор матча 05 сентября 2021
Германия
05.09.2021, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 5 тур
6 : 0
Завершен
Армения
6'
С. Гнабри
15'
С. Гнабри
35'
М. Ройс
45'
Т. Вернер
52'
Й. Хофманн
90+1'
К. Адейеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Армения
ГОЛ! 6:0!
К. Адейеми
Пас отдал
Ф. Вирц
90'
+1
Замена
Д. Раум
️️️️
Т. Керер
84'
Замена
К. Адейеми
️️️️
С. Гнабри
72'
70'
Замена
В. Бичахчян
️️️️
Т. Барсегян
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Й. Киммих
61'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
М. Ройс
60'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Л. Сане
60'
57'
Замена
Д. Тертерян
️️️️
О. Амбарцумян
ГОЛ! 5:0!
Й. Хофманн
52'
50'
Желтая карточка
В. Ароян
46'
Замена
С. Удо
️️️️
В. Ангуло
46'
Замена
И. Гелоян
️️️️
С. Адамян
ГОЛ! 4:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Л. Горецка
45'
ГОЛ! 3:0!
М. Ройс
Пас отдал
Т. Вернер
35'
ГОЛ! 2:0!
С. Гнабри
Пас отдал
М. Ройс
15'
ГОЛ! 1:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Л. Горецка
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
15
Тило Керер
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
11
Марко Ройс
АП
20
Серж Гнабри
ПВ
18
Йонас Хофманн
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Армения
1
Давид Юрченко
ВР
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Хорен Байрамян
АП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Боте Баку
ПЗ
19
Карим Адейеми
ЛВ
10
Махмуд Дауд
ЦП
17
Флориан Нойхаус
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Флориан Вирц
АП
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
14
Арман Оганесян
ЦЗ
0
Ишхан Гелоян
ЛВ
8
Соломон Удо
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
0
Эрик Варданян
АП
0
Грайр Мкоян
ЦФ
20
Давид Тертерян
ЦФ
20
Александр Карапетян
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Нойер
15
Керер
2
Рюдигер
15
Зюле
6
Киммих
8
Горецка
18
Хофманн
11
Ройс
19
Сане
11
Вернер
20
Гнабри
3-1-4-1-1
1
Юрченко
13
Оганесян
4
Восканян
3
Ароян
5
Григорян
6
Ангуло
19
Амбарцумян
11
Барсегян
18
Мхитарян
7
Байрамян
22
Адамян
20
Гнабри
19
Адейеми
19
Адейеми
20
Гнабри
15
Керер
22
Раум
22
Раум
15
Керер
6
Киммих
21
Гюндоган
21
Гюндоган
6
Киммих
19
Сане
10
Мусиала
10
Мусиала
19
Сане
11
Ройс
17
Вирц
17
Вирц
11
Ройс
6
Ангуло
8
Удо
8
Удо
6
Ангуло
11
Барсегян
23
Бичахчян
23
Бичахчян
11
Барсегян
22
Адамян
0
Гелоян
0
Гелоян
22
Адамян
19
Амбарцумян
20
Тертерян
20
Тертерян
19
Амбарцумян
Остались в запасе
Германия
Армения
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Боте Баку
ПЗ
10
Махмуд Дауд
ЦП
17
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
12
Арсен Бегларян
ВР
14
Арман Оганесян
ЦЗ
10
Эдуард Сперцян
АП
0
Эрик Варданян
АП
0
Грайр Мкоян
ЦФ
20
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Боте Баку
ПЗ
10
Махмуд Дауд
ЦП
17
Флориан Нойхаус
ЦП
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
14
Арман Оганесян
ЦЗ
10
Эдуард Сперцян
АП
0
Эрик Варданян
АП
0
Грайр Мкоян
ЦФ
20
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Германия - Армения
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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