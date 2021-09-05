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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Беларусь - Уэльс
Беларусь - Уэльс: обзор матча 05 сентября 2021
Беларусь
05.09.2021, воскресенье, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 5 тур
2 : 3
Завершен
Уэльс
29'
В. Лисакович (П)
31'
П. Седько
6'
Г. Бэйл (П)
69'
Г. Бэйл (П)
90+3'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Уэльс
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
Г. Бэйл
Замена
М. Скавыш
️️️️
В. Лисакович
90'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
М. Эбонг
73'
69'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Бэйл
63'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Б. Джонсон
57'
Замена
М. Харрис
️️️️
Р. Колуилл
ГОЛ! 2:1!
П. Седько
Пас отдал
В. Лисакович
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Лисакович
29'
28'
Желтая карточка
К. Гантер
Желтая карточка
А. Быков
11'
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Бэйл
Желтая карточка
С. Черник
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
4
Максим Швецов
ЦЗ
6
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
13
Николай Золотов
ЦЗ
6
Роман Бегунов
ЦЗ
17
Павел Седько
ЛВ
7
Артем Быков
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
17
Виталий Лисакович
ЦФ
12
Сергей Черник
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Беларусь
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Артем Рахманов
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
8
Денис Гречихо
ЦП
0
Артем Концевой
ЦП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
11
Максим Скавыш
ЦФ
4
Руслан Лисакович
ЦФ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
23
Дилан Левитт
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
23
Бенджамин Вудберн
АП
18
Марк Харрис
ЦФ
21
Том Кинг
ЦФ
3-2-1-2-3
20
Сачивко
13
Золотов
6
Бегунов
6
Хадаркевич
4
Швецов
7
Быков
17
Седько
9
Эбонг
21
Климович
12
Черник
17
Лисакович
3-2-1-3-1
12
Уорд
2
Гантер
18
Лоуренс
2
Мефам
4
Дэвис
16
Моррел
7
Аллен
11
Бэйл
17
Колуилл
11
Джонсон
20
Джеймс
9
Эбонг
19
Подстрелов
19
Подстрелов
9
Эбонг
17
Лисакович
11
Скавыш
11
Скавыш
17
Лисакович
11
Джонсон
18
Уильямс
18
Уильямс
11
Джонсон
17
Колуилл
18
Харрис
18
Харрис
17
Колуилл
Остались в запасе
Беларусь
Уэльс
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
1
Павел Павлюченко
ВР
4
Артем Рахманов
ЦЗ
8
Денис Гречихо
ЦП
0
Артем Концевой
ЦП
4
Руслан Лисакович
ЦФ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
1
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
23
Дилан Левитт
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
23
Бенджамин Вудберн
АП
21
Том Кинг
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Остались в запасе
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
1
Павел Павлюченко
ВР
4
Артем Рахманов
ЦЗ
8
Денис Гречихо
ЦП
0
Артем Концевой
ЦП
4
Руслан Лисакович
ЦФ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Остались в запасе
1
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
23
Дилан Левитт
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
23
Бенджамин Вудберн
АП
21
Том Кинг
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
Главный тренер
Роберт Пейдж
Статистика матча Беларусь - Уэльс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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