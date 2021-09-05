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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швеция - Узбекистан
Швеция - Узбекистан: обзор матча 05 сентября 2021
Швеция
05.09.2021, воскресенье, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Узбекистан
35'
И. Телин
71'
Э. Шомуродов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Швеция - Узбекистан
71'
ГОЛ! 1:1!
Э. Шомуродов
Пас отдал
Ф. Сайфиев
Замена
К. Старфельт
️️️️
М. Сванберг
62'
Замена
Д. Сандгрен
️️️️
М. Юханссон
62'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Р. Квайсон
62'
Желтая карточка
М. Ольссон
52'
ГОЛ! 1:0!
И. Телин
Пас отдал
Й. Карлссон
35'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Швеция - Узбекистан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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