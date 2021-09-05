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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Интер Майами
Цинциннати - Интер Майами: обзор матча 05 сентября 2021
Цинциннати
05.09.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 30 тур
0 : 1
Завершен
Интер Майами
90'
Б. Ши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Интер Майами
90'
+4
Замена
Х. Карранца
️️️️
Г. Игуаин
90'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ши
Пас отдал
Х. Николас Фигаль
Замена
K. Mokotjo
️️️️
H. Medunjanin
84'
Замена
D. Valot F. + Royer
️️️️
А. Крус
84'
Замена
Б. Васкес
️️️️
Бреннер
76'
73'
Желтая карточка
Б. Матюиди
70'
Замена
В. Ульоа
️️️️
И. Вассилев
69'
Желтая карточка
Х. Николас Фигаль
62'
Желтая карточка
Грегоре
60'
Замена
Р. Робинсон
️️️️
К. Лирдам
18'
Желтая карточка
Б. Ши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦФ
20
Брек Ши
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
27
Avionne Flanagan
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
14
Jay Chapman
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
1-1-5
25
4
Хагглунд
5
8
Крус
32
Акоста
20
Атанга
7
4
3-2-1-4
22
Марсман
18
Лирдам
4
Фигаль
14
8
Матюиди
90
Морган
19
Вассилев
40
Грегоре
20
Ши
4
Макун
9
Игуаин
8
Крус
0
0
8
Крус
4
12
12
4
20
Бреннер
9
Васкес
9
Васкес
20
Бреннер
19
Вассилев
13
Ульоа
13
Ульоа
19
Вассилев
18
Лирдам
19
Робинсон
19
Робинсон
18
Лирдам
9
Игуаин
9
Карранца
9
Карранца
9
Игуаин
Остались в запасе
Цинциннати
Интер Майами
22
Пжемислав Тытонь
ВР
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
27
Avionne Flanagan
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
77
Джон МакКартни
ВР
14
Jay Chapman
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
27
Avionne Flanagan
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
14
Jay Chapman
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Цинциннати - Интер Майами
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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