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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Краснодар-2
Факел - Краснодар-2: обзор матча 05 сентября 2021
Факел
05.09.2021, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Краснодар-2
90'
+5
Замена
Д. Иванов
️️️️
М. Кутовой
90'
+3
Замена
В. Самко
️️️️
А. Мацукатов
83'
Замена
Н. Сергеев
️️️️
И. Манелов
82'
Замена
Д. Пелих
️️️️
Б. Рейхмен
Замена
В. Царукян
️️️️
А. Кулишев
80'
Желтая карточка
А. Мендель
75'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Разборов
64'
Замена
Д. Шепилов
️️️️
О. Дмитриев
64'
34'
Желтая карточка
И. Манелов
Желтая карточка
А. Кулишев
13'
10'
Желтая карточка
А. Мацукатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
34
Олег Дмитриев
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
1
Александр Саутин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
17
Никита Сергеев
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
3-3-2-2
71
Свинов
71
Мастерной
91
Суслов
4
Дашаев
28
Магаль
8
Мендель
2
Черов
34
Дмитриев
32
Кулишев
21
Максимов
7
Разборов
4-1-2-1-1
1
Ещенко
82
Волков
4
Литвинов
4
Бородин
44
Исаенко
23
Якимов
15
Мацукатов
56
Рейхмен
2
Манелов
90
Кутовой
34
Дмитриев
6
Шепилов
6
Шепилов
34
Дмитриев
32
Кулишев
80
Царукян
80
Царукян
32
Кулишев
7
Разборов
14
Аппаев
14
Аппаев
7
Разборов
90
Кутовой
13
Иванов
13
Иванов
90
Кутовой
56
Рейхмен
2
Пелих
2
Пелих
56
Рейхмен
15
Мацукатов
70
Самко
70
Самко
15
Мацукатов
2
Манелов
17
Сергеев
17
Сергеев
2
Манелов
Остались в запасе
Факел
Краснодар-2
79
Данила Ермаков
ВР
1
Александр Саутин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
80
Никита Кокарев
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
1
Александр Саутин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Факел - Краснодар-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
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Факел
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