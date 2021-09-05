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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Даллас
Реал Солт-Лейк - Даллас: обзор матча 05 сентября 2021
Реал Солт-Лейк
05.09.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 30 тур
3 : 2
Завершен
Даллас
42'
Ж. Глад
54'
J. Menéndez
72'
А. Русняк
19'
F. Jara
80'
Х. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Даллас
88'
Замена
E. Munjoma
️️️️
Э. Твумаси
Замена
N. Besler
️️️️
П. Руис
82'
Замена
М. Чанг
️️️️
J. Menéndez
82'
80'
ГОЛ! 3:2!
Х. Феррейра
Пас отдал
Ж. Обриан
76'
Замена
Д. Че
️️️️
Р. Холлингшид
76'
Замена
A. Ricaurte
️️️️
Б. Сервания
76'
Замена
Ф. Киньон
️️️️
Э. Серрильо
ГОЛ! 3:1!
А. Русняк
Пас отдал
J. Menéndez
72'
Желтая карточка
А. Русняк
65'
ГОЛ! 2:1!
J. Menéndez
54'
49'
Желтая карточка
Н. Тафари
Желтая карточка
А. Эррера
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Ж. Глад
42'
25'
Желтая карточка
Ж. Обриан
19'
ГОЛ! 0:1!
F. Jara
Пас отдал
Х. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
26
Noah Powder
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
77
Жадер Обриан
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Реал Солт-Лейк
4
Donny Toia
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
10
Milan Iloski
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
Даллас
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
30
Kyle Zobeck
ЦФ
2
Джастин Че
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
3-3-4
51
15
Глад
30
Силва Марсело
22
Эррера
17
Руис
25
11
Русняк
26
87
Крейлах
37
28
2-3-5
1
2
24
Холлингшид
19
Помыкал
6
Серрильо
23
Сервания
77
Обриан
99
Твумаси
91
Тафари
27
Феррейра
29
17
Руис
13
13
17
Руис
37
16
Чанг
16
Чанг
37
24
Холлингшид
2
Че
2
Че
24
Холлингшид
99
Твумаси
27
27
99
Твумаси
6
Серрильо
19
Киньон
19
Киньон
6
Серрильо
23
Сервания
8
8
23
Сервания
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Даллас
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
10
Milan Iloski
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
30
Kyle Zobeck
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
10
Milan Iloski
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
Остались в запасе
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
30
Kyle Zobeck
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Даллас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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