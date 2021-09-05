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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Англия - Андорра
Англия - Андорра: обзор матча 05 сентября 2021
Англия
05.09.2021, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 5 тур
4 : 0
Завершен
Андорра
18'
Д. Лингард
72'
Г. Кейн (П)
78'
Д. Лингард
85'
Б. Сака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Андорра
86'
Замена
И. Лима
️️️️
М. Виейра
ГОЛ! 4:0!
Б. Сака
Пас отдал
Д. Лингард
85'
Желтая карточка
Т. Мингс
82'
ГОЛ! 3:0!
Д. Лингард
Пас отдал
Б. Сака
78'
74'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Ж. Рубио
72'
Желтая карточка
К. Гарсия
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Кейн
72'
64'
Желтая карточка
Ж. Рубио
Замена
Г. Кейн
️️️️
П. Бэмфорд
62'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Р. Джеймс
62'
Замена
М. Маунт
️️️️
Д. Беллингем
62'
45'
+3
Желтая карточка
М. Ребес
38'
Желтая карточка
М. Валес
ГОЛ! 1:0!
Д. Лингард
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
13
Сэм Джонстон
ВР
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Джесси Лингард
ЛВ
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Андорра
18
Хесус Рубио
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
8
Марсио Виейра
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
9
Аарон Санчес
ЦФ
1
Хосеп Гомес
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
18
Жорди Рубио
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
22
Ник Поуп
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
17
Джек Грилиш
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
14
Калвин Филлипс
ОП
19
Мэйсон Маунт
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Андорра
13
Хиско
ВР
12
Икер Альварес
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
21
Марк Гарсия
ЦП
8
Хавьер Виейра
ЦП
11
Серхи Морено
АП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Куку
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Джонстон
24
Джеймс
15
Мингс
16
Коди
12
Триппьер
2
Александер-Арнольд
10
Беллингем
8
Хендерсон
7
Лингард
7
Сака
9
Бэмфорд
3-2-2-4
4
Ребес
4
Гарсия
15
Сан Николас
18
Рубио
5
Льовера
8
Виейра
3
Валес
18
Рубио
10
Клементе
1
Хосеп Гомес
9
Санчес
10
Беллингем
19
Маунт
19
Маунт
10
Беллингем
24
Джеймс
17
Грилиш
17
Грилиш
24
Джеймс
9
Бэмфорд
9
Кейн
9
Кейн
9
Бэмфорд
8
Виейра
6
Лима
6
Лима
8
Виейра
Сан-Никола
17
Сервос
17
Сервос
Сан-Никола
18
Рубио
21
Гарсия
21
Гарсия
18
Рубио
Остались в запасе
Англия
Андорра
4
Деклан Райс
ОП
1
Джордан Пикфорд
ВР
22
Ник Поуп
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
14
Калвин Филлипс
ОП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
13
Хиско
ВР
12
Икер Альварес
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦП
11
Серхи Морено
АП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Куку
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
4
Деклан Райс
ОП
1
Джордан Пикфорд
ВР
22
Ник Поуп
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
14
Калвин Филлипс
ОП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
13
Хиско
ВР
12
Икер Альварес
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦП
11
Серхи Морено
АП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Куку
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Англия - Андорра
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
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Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
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