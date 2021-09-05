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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швейцария - Италия
Швейцария - Италия: обзор матча 05 сентября 2021
Швейцария
05.09.2021, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
0 : 0
Завершен
Италия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Италия
90'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Л. Инсинье
90'
Замена
М. Пессина
️️️️
Н. Барелла
Желтая карточка
Ф. Фрай
87'
Замена
А. Зекири
️️️️
Х. Сеферович
85'
77'
Замена
М. Верратти
️️️️
М. Локателли
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Р. Штеффен
71'
Желтая карточка
Н. Эльведи
69'
Замена
Р. Варгас
️️️️
С. Цубер
63'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Р. Родригес
63'
Замена
Д. Закария
️️️️
Д. Соу
63'
Желтая карточка
М. Эбишер
59'
59'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Ч. Иммобиле
59'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Д. Берарди
53'
Пенальти не реализован!
Жоржиньо
41'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Желтая карточка
Д. Соу
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
20
Михел Эбишер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
11
Доменико Берарди
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
0
Сандро Лаупер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Дан Ндой
ПВ
14
Анди Зекири
ЦФ
Италия
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Давиде Калабрия
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Николо Дзаньоло
АП
4
Маттео Пессина
АП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
4-4-1-1
1
Зоммер
13
Родригес
4
Эльведи
5
Аканджи
3
Видмер
14
Цубер
20
Фрай
15
Соу
20
Эбишер
11
Штеффен
9
Сеферович
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
22
Ди Лоренцо
19
Бонуччи
3
Кьеллини
13
Эмерсон
5
Локателли
18
Барелла
8
Жоржиньо
11
Берарди
10
Инсинье
17
Иммобиле
13
Родригес
19
Гарсия
19
Гарсия
13
Родригес
15
Соу
6
Закария
6
Закария
15
Соу
11
Штеффен
16
Фасснахт
16
Фасснахт
11
Штеффен
14
Цубер
17
Варгас
17
Варгас
14
Цубер
9
Сеферович
14
Зекири
14
Зекири
9
Сеферович
11
Берарди
14
Кьеза
14
Кьеза
11
Берарди
5
Локателли
6
Верратти
6
Верратти
5
Локателли
17
Иммобиле
18
Дзаньоло
18
Дзаньоло
17
Иммобиле
18
Барелла
4
Пессина
4
Пессина
18
Барелла
10
Инсинье
10
Распадори
10
Распадори
10
Инсинье
Остались в запасе
Швейцария
Италия
1
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
0
Сандро Лаупер
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
Главный тренер
Мурат Якин
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Давиде Калабрия
ПЗ
16
Бриан Кристанте
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
0
Сандро Лаупер
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
Остались в запасе
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Давиде Калабрия
ПЗ
16
Бриан Кристанте
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Швейцария - Италия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
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Турция
1 : 4
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