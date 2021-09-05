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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Бельгия - Чехия
Бельгия - Чехия: обзор матча 05 сентября 2021
Бельгия
05.09.2021, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 5 тур
3 : 0
Завершен
Чехия
8'
Р. Лукаку
41'
Э. Азар
65'
А. Салемакерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Чехия
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Р. Лукаку
81'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Х. Ванакен
81'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Ю. Тилеманс
81'
77'
Замена
Т. Виснер
️️️️
А. Гложек
77'
Замена
А. Крал
️️️️
А. Барак
Желтая карточка
Р. Лукаку
76'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Э. Азар
73'
Желтая карточка
А. Витсель
71'
66'
Замена
Я. Жмрхаль
️️️️
Я. Пешек
ГОЛ! 3:0!
А. Салемакерс
Пас отдал
Р. Лукаку
65'
65'
Замена
С. Тецл
️️️️
М. Выдра
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Я. Карраско
57'
ГОЛ! 2:0!
Э. Азар
Пас отдал
Х. Ванакен
41'
21'
Желтая карточка
А. Барак
Желтая карточка
Я. Вертонген
19'
14'
Замена
И. Станек
️️️️
Т. Вацлик
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Х. Ванакен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
6
Томаш Калас
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
22
Томаш Соучек
ОП
25
Якуб Пешек
ЦП
7
Антонин Барак
АП
0
Филип Каша
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Матс Селс
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
0
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
1
Филип Нгуйен
ВР
4
Милан Гавел
ЦЗ
0
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
22
Михал Сачек
ПЗ
21
Алекс Крал
ОП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
8
Михал Садилек
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
19
Мартин Долежал
ЦФ
4-3-2-1
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
18
Денайе
5
Вертонген
21
Кастань
8
Тилеманс
6
Витсель
20
Ванакен
10
Азар
11
Карраско
9
Лукаку
4-1-1-1-3
1
Вацлик
3
Голеш
6
Калас
17
Матею
5
Цоуфал
22
Соучек
25
Пешек
7
Барак
10
Выдра
10
Гложек
0
Каша
20
Ванакен
14
Лукебакио
14
Лукебакио
20
Ванакен
8
Тилеманс
19
Дендокер
19
Дендокер
8
Тилеманс
10
Азар
10
Троссард
10
Троссард
10
Азар
11
Карраско
22
Салемакерс
22
Салемакерс
11
Карраско
9
Лукаку
23
Батшуайи
23
Батшуайи
9
Лукаку
1
Вацлик
16
Станек
16
Станек
1
Вацлик
10
Гложек
0
Виснер
0
Виснер
10
Гложек
7
Барак
21
Крал
21
Крал
7
Барак
25
Пешек
7
Жмрхаль
7
Жмрхаль
25
Пешек
10
Выдра
11
Тецл
11
Тецл
10
Выдра
Остались в запасе
Бельгия
Чехия
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Матс Селс
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
0
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
22
Михал Сачек
ПЗ
1
Филип Нгуйен
ВР
4
Милан Гавел
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
8
Михал Садилек
ЦП
19
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Матс Селс
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
0
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
22
Михал Сачек
ПЗ
1
Филип Нгуйен
ВР
4
Милан Гавел
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
8
Михал Садилек
ЦП
19
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Бельгия - Чехия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
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