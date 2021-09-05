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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Болгария - Литва
Болгария - Литва: обзор матча 05 сентября 2021
Болгария
05.09.2021, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
1 : 0
Завершен
Литва
82'
И. Чочев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Литва
Замена
А. Христов
️️️️
К. Малинов
90'
+4
Замена
К. Крастев
️️️️
А. Илиев
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Д. Шимкус
89'
Желтая карточка
Ф. Черных
Желтая карточка
А. Илиев
85'
Красная карточка
Н. Михайлов
83'
ГОЛ! 1:0!
И. Чочев
Пас отдал
К. Десподов
82'
82'
Замена
Д. Шимкус
️️️️
В. Сливка
80'
Желтая карточка
Э. Янкаускас
Замена
С. Делев
️️️️
Г. Йомов
76'
71'
Замена
О. Вербицкас
️️️️
Д. Казлаускас
Замена
И. Чочев
️️️️
Г. Костадинов
58'
Замена
Д. Илиев
️️️️
Т. Неделев
57'
46'
Замена
Э. Янкаускас
️️️️
Э. Дубицкас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
1
Георгий Георгиев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
15
Петко Христов
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
7
Георгий Костадинов
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
11
Кирил Десподов
ПВ
17
Георги Йомов
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Литва
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
6
Бенас Шаткус
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
19
Линас Мегелайтис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
1
Эрнестас Шеткус
ЦФ
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
9
Эдгарас Дубицкас
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
1
Даниэл Наумов
ВР
3
Андреа Христов
ЦЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Доминик Янков
АП
22
Илиан Илиев
АП
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
21
Калоян Крастев
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
20
Димитар Илиев
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
Литва
0
Титас Крапикас
ВР
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
2
Витас Гашпуйтис
ЦЗ
0
Каролис Узела
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
17
Мартинас Дапкус
ЦП
11
Элигиюс Янкаускас
ЦФ
5
Вайдас Славицкас
ЦФ
2
Линас Климавичус
ЦФ
21
Доминикас Бараускас
ЦФ
1
Эдвинас Гертмонас
ЦФ
4-4-1-1
1
Георгиев
14
Недялков
19
Турицов
6
Антов
15
Христов
8
Неделев
16
Малинов
9
Илиев
7
Костадинов
11
Десподов
17
Йомов
3-4-4
13
Ласицкас
6
Шаткус
23
Баравикас
11
Новиковас
19
Мегелайтис
14
Сливка
3
Уткус
9
Дубицкас
19
Казлаускас
1
Шеткус
10
Черных
16
Малинов
3
Христов
3
Христов
16
Малинов
7
Костадинов
18
Чочев
18
Чочев
7
Костадинов
9
Илиев
21
Крастев
21
Крастев
9
Илиев
8
Неделев
20
Илиев
20
Илиев
8
Неделев
17
Йомов
10
Делев
10
Делев
17
Йомов
19
Казлаускас
18
Вербицкас
18
Вербицкас
19
Казлаускас
14
Сливка
16
Шимкус
16
Шимкус
14
Сливка
9
Дубицкас
11
Янкаускас
11
Янкаускас
9
Дубицкас
Остались в запасе
Болгария
Литва
13
Николай Михайлов
ВР
1
Даниэл Наумов
ВР
15
Василь Божиков
ЦЗ
7
Доминик Янков
АП
22
Илиан Илиев
АП
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
0
Титас Крапикас
ВР
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
2
Витас Гашпуйтис
ЦЗ
0
Каролис Узела
ЦП
17
Мартинас Дапкус
ЦП
5
Вайдас Славицкас
ЦФ
2
Линас Климавичус
ЦФ
21
Доминикас Бараускас
ЦФ
1
Эдвинас Гертмонас
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
1
Даниэл Наумов
ВР
15
Василь Божиков
ЦЗ
7
Доминик Янков
АП
22
Илиан Илиев
АП
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
Остались в запасе
0
Титас Крапикас
ВР
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
2
Витас Гашпуйтис
ЦЗ
0
Каролис Узела
ЦП
17
Мартинас Дапкус
ЦП
5
Вайдас Славицкас
ЦФ
2
Линас Климавичус
ЦФ
21
Доминикас Бараускас
ЦФ
1
Эдвинас Гертмонас
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Статистика матча Болгария - Литва
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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