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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Кубань
Волгарь - Кубань: обзор матча 05 сентября 2021
Волгарь
05.09.2021, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 2
Завершен
Кубань
77'
А. Дышеков (П)
84'
С. Таказов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Кубань
Вторая желтая
И. Стефанович
87'
86'
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
М. Лаук
Замена
А. Юсупов
️️️️
И. Ращеня
85'
84'
ГОЛ! 0:2!
С. Таказов
77'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Дышеков
Желтая карточка
Д. Малания
76'
73'
Желтая карточка
А. Часовских
70'
Замена
О. Шалаев
️️️️
М. Сидоров
Замена
А. Баев
️️️️
Д. Лесников
68'
Замена
А. Погосов
️️️️
А. Павлишин
68'
65'
Желтая карточка
А. Дышеков
63'
Замена
А. Часовских
️️️️
Н. Абдоков
Желтая карточка
И. Стефанович
62'
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Гилязетдинов
52'
46'
Замена
А. Дышеков
️️️️
А. Гурфов
19'
Желтая карточка
И. Безденежных
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
Волгарь
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
27
Даниил Горовых
ОП
21
Алексей Баев
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
17
Ника Гиголаев
ПП
15
Андрей Часовских
ЦФ
3-2-1-1-3
81
Смирнов
4
Ращеня
69
Козлов
3
Ведерников
4
Локтионов
20
Малания
7
Павлишин
10
Симонян
17
Лесников
43
Гилязетдинов
23
Стефанович
3-3-2-2
1
Климович
30
Таказов
5
Эдиев
27
Грицаенко
22
Рыбин
38
Алейников
81
Сидоров
87
Безденежных
36
Гурфов
99
Абдоков
10
Лаук
7
Павлишин
24
Погосов
24
Погосов
7
Павлишин
17
Лесников
21
Баев
21
Баев
17
Лесников
4
Ращеня
10
Юсупов
10
Юсупов
4
Ращеня
43
Гилязетдинов
13
Бутенко
13
Бутенко
43
Гилязетдинов
10
Лаук
13
Гиголаев
13
Гиголаев
10
Лаук
36
Гурфов
33
Дышеков
33
Дышеков
36
Гурфов
81
Сидоров
18
Шалаев
18
Шалаев
81
Сидоров
99
Абдоков
15
Часовских
15
Часовских
99
Абдоков
Остались в запасе
Волгарь
Кубань
6
Никита Печенкин
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
27
Даниил Горовых
ОП
77
Артур Карпов
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
17
Ника Гиголаев
ПП
Остались в запасе
6
Никита Печенкин
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
27
Даниил Горовых
ОП
77
Артур Карпов
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
17
Ника Гиголаев
ПП
Статистика матча Волгарь - Кубань
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
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