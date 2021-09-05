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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Коламбус
Орландо Сити - Коламбус: обзор матча 05 сентября 2021
Орландо Сити
05.09.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 30 тур
3 : 2
Завершен
Коламбус
26'
Д. Дайк
29'
С. ван дер Ватер
69'
Ж. Урсо
52'
А. Карлос (АГ)
54'
М. Берри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Коламбус
Замена
Р. Шлегель
️️️️
К. Мюллер
87'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Д. Дайк
78'
Замена
К. Смит
️️️️
Руан
77'
72'
Замена
I. Parente
️️️️
Д. Этьенн
72'
Замена
B. Wright-Phillips
️️️️
М. Берри
ГОЛ! 3:2!
Ж. Урсо
69'
65'
Замена
E. Hurtado
️️️️
А. Мэцан
Замена
Б. Мичел
️️️️
С. ван дер Ватер
57'
Замена
М. Перейра
️️️️
Нани
57'
54'
ГОЛ! 2:2!
М. Берри
53'
Замена
J. Williams
️️️️
A. Keita
52'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Карлос
Желтая карточка
Д. ДеЗарт
51'
Желтая карточка
Ж. Урсо
42'
ГОЛ! 2:0!
С. ван дер Ватер
Пас отдал
Руан
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дайк
Пас отдал
Нани
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
13
Руан
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
30
Жуниор Урсо
ЦП
17
Нани
ЦФ
99
Адам Гринвис
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Орландо Сити
24
Кайл Смит
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
8
Андрес Переа
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
25
Grant Lillard
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
4-1-5
8
Моутинью
3
Карлос
6
Янссон
13
Руан
30
Урсо
18
ван дер Ватер
9
Дайк
8
Мюллер
34
ДеЗарт
99
Гринвис
2-4-1-3
89
Ром
25
Аффул
47
11
Этьенн
10
Зелараян
7
Сантуш
6
23
Мэцан
3
14
27
Берри
13
Руан
24
Смит
24
Смит
13
Руан
8
Мюллер
21
Шлегель
21
Шлегель
8
Мюллер
17
Нани
10
Перейра
10
Перейра
17
Нани
9
Дайк
13
Акинделе
13
Акинделе
9
Дайк
18
ван дер Ватер
91
Мичел
91
Мичел
18
ван дер Ватер
47
3
3
47
11
Этьенн
16
16
11
Этьенн
27
Берри
99
99
27
Берри
23
Мэцан
9
9
23
Мэцан
Остались в запасе
Орландо Сити
Коламбус
23
Emmanuel Más
ЦЗ
8
Андрес Переа
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
25
Grant Lillard
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
23
Emmanuel Más
ЦЗ
8
Андрес Переа
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
25
Grant Lillard
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Орландо Сити - Коламбус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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