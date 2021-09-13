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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Сан-Паулу
Флуминенсе - Сан-Паулу: обзор матча 13 сентября 2021
Флуминенсе
13.09.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Паулу
50'
Нино
66'
Л. Энрике
60'
Рейналдо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Сан-Паулу
Желтая карточка
Р. Бобадилья
90'
+6
Замена
Д. Брас
️️️️
К. Паулиста
90'
Желтая карточка
Андре
85'
Замена
С. Хавьер
️️️️
Л. Энрике
84'
80'
Желтая карточка
Э. Ригони
79'
Замена
Э. Ригони
️️️️
A. Galeano
76'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Желтая карточка
Л. Кларо
72'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
F.
71'
Замена
W.
️️️️
Нонато
71'
71'
Замена
М. Бенитес
️️️️
Луан
ГОЛ! 2:1!
Л. Энрике
Пас отдал
F.
66'
60'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Рейналдо
Желтая карточка
Нино
58'
Желтая карточка
F.
57'
ГОЛ! 1:0!
Нино
50'
46'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Г. Сара
46'
Замена
В. Буэно
️️️️
Пабло
36'
Желтая карточка
И. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
2
Калегари
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
7
Андре
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
9
Fred
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Сан-Паулу
13
Жоао Миранда
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
34
Бруно Алвес
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
3
Лео
ЦФ
33
Луан
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Флуминенсе
26
Маноэл
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
28
Wallace
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
22
Muriel
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
Сан-Паулу
24
Эмилиано Ригони
ПВ
92
Rodrigo
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
2-5
6
Барселос
33
Нино
88
11
Энрике
9
38
Паулиста
7
Андре
1-1-5
13
Миранда
10
Лусиано
8
Сара
21
92
Пабло
17
Гомес
6
Рейналдо
38
Паулиста
44
Брас
44
Брас
38
Паулиста
9
25
Бобадилья
25
Бобадилья
9
11
Энрике
2
Хавьер
2
Хавьер
11
Энрике
16
Нонато
5
5
16
Нонато
21
24
Ригони
24
Ригони
21
33
Луан
7
Бенитес
7
Бенитес
33
Луан
92
Пабло
15
Буэно
15
Буэно
92
Пабло
8
Сара
11
Нестор
11
Нестор
8
Сара
Остались в запасе
Флуминенсе
Сан-Паулу
26
Маноэл
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
28
Wallace
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
22
Muriel
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
92
Rodrigo
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
26
Маноэл
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
28
Wallace
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
22
Muriel
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
Остались в запасе
92
Rodrigo
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Флуминенсе - Сан-Паулу
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
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Флуминенсе
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