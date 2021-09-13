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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Эшторил
Тондела - Эшторил: обзор матча 13 сентября 2021
Тондела
13.09.2021, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 5 тур
1 : 2
Завершен
Эшторил
51'
Х. Боселли
20'
Шикинью
44'
L. Ruiz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Эшторил
90'
+1
Желтая карточка
D. Bruno
83'
Замена
Р. Фонте
️️️️
А. Франку
81'
Желтая карточка
Д. Фигейра
78'
Желтая карточка
Л. Розье
78'
Желтая карточка
J. Gamboa
Замена
Т. Дантас
️️️️
И. Ундабаррена
77'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
С. Агра
77'
Желтая карточка
Р. Дадашов
75'
74'
Желтая карточка
Шикинью
69'
Замена
A. Clóvis
️️️️
Ч. Жеральдеш
66'
Замена
D. Bruno
️️️️
К. Сория
66'
Замена
Шавьер
️️️️
L. Ruiz
ГОЛ! 1:2!
Х. Боселли
Пас отдал
Н. Боржес
51'
Замена
Н. Боржес
️️️️
Н. Хасеф
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
L. Ruiz
Пас отдал
Шикинью
36'
Желтая карточка
Ч. Жеральдеш
Желтая карточка
Х. Боселли
22'
20'
ГОЛ! 0:1!
Шикинью
Пас отдал
Б. Лоуреншу
Замена
М. Эрнандо
️️️️
J.
13'
8'
Желтая карточка
К. Сория
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
8
Жоау Педру
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
4
Jota
ЦФ
24
Науфел Хасеф
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
15
Хуан Боселли
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
10
Шикинью
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
11
L. Ruiz
ЦФ
10
Андре Франку
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
30
Нето Боржес
ЦФ
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
32
Лорейн Розье
ЦП
16
Шавьер
ЦФ
11
Артур Гомес
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
2-2-5
30
Ниасс
93
Саньян
19
Алмейда
8
Педру
8
Ундабаррена
24
Хасеф
29
дос Анжос
15
Боселли
7
Агра
4
3-2-3-2
99
Фигейра
30
Сория
3
Вильям
17
Лоуреншу
44
Африко
31
Жоаозиньо
10
Шикинью
16
12
Жеральдеш
10
Франку
11
4
4
Эрнандо
4
Эрнандо
4
8
Ундабаррена
26
Дантас
26
Дантас
8
Ундабаррена
7
Агра
7
Мурильо
7
Мурильо
7
Агра
24
Хасеф
30
Боржес
30
Боржес
24
Хасеф
30
Сория
22
22
30
Сория
12
Жеральдеш
32
Розье
32
Розье
12
Жеральдеш
11
16
Шавьер
16
Шавьер
11
12
Жеральдеш
33
33
12
Жеральдеш
10
Франку
17
Фонте
17
Фонте
10
Франку
Остались в запасе
Тондела
Эшторил
88
Pedro Trigueira
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
12
Тиаго Силва
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Артур Гомес
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
88
Pedro Trigueira
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Артур Гомес
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Тондела - Эшторил
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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